 Macron S.Arabistan’a silah ambargosu talebini reddetti | AVRUPA | DW | 26.10.2018

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AVRUPA

Macron S.Arabistan’a silah ambargosu talebini reddetti

Kaşıkçı cinayetinin ardından Riyad'a silah satışı konusunda Avrupa’da görüş ayrılığı yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı ambargoya karşı olduğunu açıklarken, Almanya Başbakanı Merkel ihracatın durdurulmasından yana.

Luxemburg Präsident Emmanuel Macron (Imago/Belga/E. Lalmand)

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Avrupa'da Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması yönündeki taleplerin artmasına rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suudi Arabistan'a silah ihracatına son verilmesine karşı olduğunu açıkladı. Macron, bugün Slovakya’nın başkenti Bratislava’da yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayı ile bağlantılı olarak silah ihracatının durdurulması talebinin gündeme getirilmesini "sadece demagoji yapmak” olarak nitelendirdi. Macron, "Silah satışı ile Kaşıkçı cinayeti arasında nasıl bir bağlantı var? Yemen’de olanlar ile bağlantısı olduğunu anlıyorum ama Kaşıkçı ile hiçbir bağlantısı yok” şeklinde konuştu. Macron, "silah satışını durdurmalıyız demenin sadece demagoji yapmak” olduğunu söyledi. Macron, “burada her şeyi birbirine karıştırmamak gerektiğini” vurguladı.

Merkel Suudi Arabistan’a silah ihracatına karşı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması gerektiğini tekrarladı. Merkel Çekya’nın başkenti Prag’da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a silah sevkiyatına devam edilebilmesi için öncelikle Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması gerektiğinin altını çizdi. Merkel, cinayet açıklığa kavuşturulana kadar Almanya’nın daha önce de açıklandığı gibi Suudi Arabistan’a silah satışı yapmayacağını söyledi.

Başbakan Merkel, Suudi Arabistan yönetimin Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğünü teyit etmesinin ardından, cinayet aydınlatılmadan Suudi Arabistan’a silah satılmayacağını açıklamıştı.

Avusturya'dan ambargo çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konsey Dönem Başkanı Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Karin Kneissl Alman Welt gazetesine verdiği demeçte, özellikle Yemen savaşı ve Katar ambargosuna dikkat çekerek AB çapında Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanması gerektiğini söylemişti. Kneissl, Kaşıkçı cinayetini de "dehşetin sadece doruk noktası” olarak nitelendirmişti.

Avrupa Parlamentosu da Perşembe günkü oturumda aldığı kararda, AB ülkelerine Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulama çağrısında bulunmuştu.

AFP,rtr/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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