 Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan′la buluşacak | AVRUPA | DW | 18.10.2019

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AVRUPA

Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merkel ve Johnson'la gelecek haftalarda Erdoğan'la bir araya gelmek konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Boris Johnson, Angela Merkel ve Emmanuel Macron

Boris Johnson, Angela Merkel ve Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek haftalarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile anlaştıklarını söyledi.

Brüksel'deki AB zirvesinin ardından konuşan Macron, üç ülkenin bu süre zarfında Erdoğan'nı yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de koordineli bir iletişim kuracağını belirtti.

Erdoğan ile görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini belirten Macron, Türkiye'nin bir NATO üye olduğunu hatırlattı. Fransa lideri dört ülkenin bir araya gelmesinin ‘NATO'nun ne olabileceği ya da ne olması gerektiği‘ konusundaki uyuma katkı sağlayacağını söyledi.

Olası dörtlü zirvenin bir numaralı gündem maddesinin Suriye'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor.

Erdoğan, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki bir heyeti Ankara'da kabul etmiş, görüşmelerden askeri operasyona 120 saat süreyle ara verilmesi kararı çıkmıştı. İki ülkenin yayınladığı 13 maddelik ortak bildiride de NATO ortaklığına vurgu yapan ifadeler yer almıştı.

Erdoğan'ın ABD heyetiyle yaptığı görüşmelerin ardından 22 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

dpa, DW / BK, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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