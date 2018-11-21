 Macron: Fransa 14 nükleer reaktörü kapatacak | AVRUPA | DW | 27.11.2018

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AVRUPA

Macron: Fransa 14 nükleer reaktörü kapatacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2035 yılına kadar 58 nükleer reaktörden 14'ünün kademeli olarak kapatılacağını açıkladı. Ancak Macron Fransa'nın nükleer enerjiden tamamen vazgeçmeyeceğini söyledi.

Frankreich Schließung Atomkraftwerk Fessenheim (Reuters/V. Kessler)

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Buenos Aires'teki Urban 20 Konferansı'nda Paris İklim Anlaşması'na uyulması talep edildi. Dünya metropollerinin temsil edildiği buluşmada G20'nin küresel ısınmayı önleyici tedbirleri arttırmayı geciktirmemesi istendi. (31.10.2018)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'nın enerji stratejisi ile ilgili konuşmasında kendi döneminde Fessenheim dışında başka bir nükleer santralin kapatılmayacağını açıkladı.

Fransa'da 2035 yılına kadar 58 nükleer reaktörden 14'ünün kademeli olarak kapatılacağını açıklayan Macron Fransa'nın doğusundaki Fessenheim'da bulunan en eski iki reaktörün kapatılmasının da bu rakama dahil olduğunu belirtti. Fessenheim'daki iki reaktörün 2020 yazında kapatılması planlanıyor.

Fessenheim'daki iki eski reaktör de kapatılacak

Fessenheim'daki iki eski reaktör de kapatılacak

Macron nükleer enerjinin  toplam enerji üretimindeki payının 2035 yılına kadar şuanki yüzde 75 seviyesinden yüzde 50'ye düşeceğini, ancak Fransa'nın nükleer enerjiden tamamen vazgeçmeyeceğini söyledi.

2022'ye kadar görevde olacak olan Macron,  Fransa'nın 2020 yılına kadar mevcut dört kömür santralini de çevre kirliliğine karşı çabaları kapsamında kapatacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı ülkesinin rüzgar enerjisi üretimini 2030 yılına kadar üç katına, güneş enerjisi üretimini de beş katına çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

AFP, reuters/SSB

© Deutsche Welle Türkç

 

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