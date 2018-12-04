 Macron akarkayıt zamlarını geri çekti | AVRUPA | DW | 06.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Macron akarkayıt zamlarını geri çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülke geneline yayılan protestolar nedeniyle akaryakıt zamlarını geri çekti. Ancak protestoların devam edebileceği belirtiliyor.

Frankreich, Paris: Emmanuel Macron schaut besorgt (picture-alliance/A. Widak)

Fransa'da haftalardır devam eden ve giderek ülke geneline yayılan akaryakıt zammı karşıtı "Sarı Yeleklilerin" şiddetli protestoları sonucunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zammı geri çektiği bildirildi. Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa Cumhurbaşkanı Macron'un zamların 2019 bütçesinin bir parçası olmayacağına karar verdiğini söyledi. Başbakan Edouard Philippe de milletvekillerine, zamların 2019 yılı bütçesinde yer almayacağını ifade etti.

Hükümet daha önce zamların 6 ay askıya alınacağını açıklamıştı. Ancak protestocular bunu yeterli görmemiş, eylemlerini sürdüreceklerini duyurmuşlardı. Protestoların boyutu çarşamba günü sendikalar ve çiftçilerin de eylem hazırlığında olduğu haberi gelince büyümüştü.

Fransa'da gösteriler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iklim değişimiyle mücadele amacıyla getirmek istediğini söylediği akaryakıt vergilerinde artışa karşı 17 Kasım'da aniden başlamıştı. Göstericiler bazı yolları trafiğe kapatmanın yanı sıra alışveriş merkezleri, yakıt depoları ve havalimanlarına erişimi de engellemişti.

Ülkede üçüncü haftasına girecek eylemlerde şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Bunun yanı sıra milyonlarca euroluk maddi hasar meydana geldi.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris (Getty Images/AFP/G. van der Hassel)

Protestolar devam edecek mi?

Sarı Yelekliler protestolara çarşamba günü de devam etti. Kendisini protestocuların sözcülerinden ilan eden Jacline Mouraud hükümetin geri adım atmasını doğru bulduğunu ancak geç kaldığını söyledi. Sarı Yeleklilerin bir sonraki adıma kendilerinin karar vereceğini belirten Mouraud, asgari ücretin arttırılmasına yönelik de protesto gösterileri yapılması gerektiğini belirtti.

Gelecek hafta sonunda da protesto gösterilerinin planlandığı bildiriliyor. Politikacılar güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep ediyor. Fransızların yüzde 72'sinin Sarı Yeleklerilerin protestolarını desteklediği bildiriliyor.

Macron'a destek düşüşte

Cumhurbaşkanı Macron'u kamuoyunda destekleyenlerin oranının yüzde 23'e düştüğü bildiriliyor. Gelir vergisini düşürmek Macron'un cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerinden biriydi. Macron bu nedenle "zenginlerin cumhurbaşkanı" olarak anılıyor.

Sarı Yelekliler daha çok orta gelir grubuna dahil Fransızlardan ve çiftçilerden oluşuyor.

AFP,AP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

SZ: Macron'un meşruluk sorunu

Günün yorum konularını Fransa’daki protesto eylemleri ve NATO ile Rusya arasındaki orta menzilli silahlar anlaşmazlığı oluşturuyor. (05.12.2018)  

Hükümetin geri adım atması Sarı Yelekliler'i tatmin etmedi

Fransa’da hükümetin geri adım atarak zamları ertelemesine rağmen göstericiler protestolarını sürdüreceklerini duyurdu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı emniyet güçlerine takviye kararı aldı. (04.12.2018)  

Sarı Yeleklilerin ardından çiftçiler de eylem hazırlığında

17 Kasım'dan bu yana Sarı Yeleklilerin eylemine sahne olan Fransa'da bu kez çiftçiler sokağa dökülmeye hazırlanıyor. Hükümet politikalarına tepkili olan çiftçilerin Sarı Yeleklilere katılmayacakları belirtildi. (05.12.2018)  

Benzer içerik

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

Fransa’da hükümet Sarı Yelekliler krizine çözüm arıyor 04.12.2018

Fransa’da hükümet ”Sarı Yeleklilerin” protestoları nedeniyle zor durumda. Fransız medyasında yer alan haberlere göre hükümet protestoları dindirmek için yeni bir önlem paketi planlıyor.

Frankreich Macron nach den Ausschreitungen der Gelbwesten

Fransız hükümeti "Sarı Yelekliler" ile görüşecek 03.12.2018

Fransa Başbakanı Edouard Philippe akaryakıt zamlarına karşı "Sarı Yeleklilerin" düzenlediği gösterilerde çıkan olaylar sonrasında protestocular ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

Sarı Yeleklilerin ardından çiftçiler de eylem hazırlığında 05.12.2018

17 Kasım'dan bu yana Sarı Yeleklilerin eylemine sahne olan Fransa'da bu kez çiftçiler sokağa dökülmeye hazırlanıyor. Hükümet politikalarına tepkili olan çiftçilerin Sarı Yeleklilere katılmayacakları belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

OSCE - Dunja Mijatović (CC-BY-ND-OSCE)

"Türkiye'de kimi insanların yaşamı imkânsız hale geldi"

Demirtaş kararından Kavala davasına, Türkiye'deki gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendiren Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic "Bazı terörle mücadele yasaları insanların yaşamını imkânsız hale getirdi" dedi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  