 Macron: AB içinde Türkiye′ye yönelik ortak tutum arıyoruz | AVRUPA | DW | 10.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Macron: AB içinde Türkiye'ye yönelik ortak tutum arıyoruz

AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin yapacağı zirve öncesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye yönelik ortak bir tutum belirlenmesi ve Erdoğan'a karşı "daha açık ve sert" olunması gerektiğini belirtti.

default

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa ülkeleri liderlerinin bugünkü zirvesine evsahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda Türkiye konusunda ortak bir tutum belirlenmesi için çaba harcanacağını belirtti.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Macron, Avrupa'nın Türkiye konusunda "birleşmiş ve daha açık" bir tutum içinde olması gerektiğini ifade etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilime işaret eden Macron, "Tansiyonun yükselmesinden kaçınmak istiyoruz" dedi. Macron, toplantıda Yunanistan ile dayanışma mesajı vermek istediklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde artık bir müttefik olmadığı görüşünü dile getiren Macron, "Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin egemenliğine saygı ve uluslararası hukuka uyulması bizim için kırmızı çizgilerdir" şeklinde konuştu.

"Açık ve sert" olmalıyız

Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Doğu Akdeniz'deki "kabul edilemez davranışları" karşısında Avrupalıların "daha açık ve sert" olması gerektiğinin de altını çizdi.

Korsika adasında Macron'un evsahipliğinde yapılacak zirveye Türkiye ile gerilim yaşayan AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta'nın liderleri katılacak. Macron, zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini kendi deniz yetki alanları içinde yürütüldüğünü savunarak, bu faaliyetlerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaları reddeden Türkiye ise doğal gaz arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın kendi kıta sahanlığı dahilinde olduğunu belirtiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde açıkça Atina'ya destek veren Fransa, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını da artırdı, ayrıca Atina ile Paris arasında askeri işbirliğinin de artırıldığı belirtiliyor. Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Atina'nın Paris'ten 18 Rafale savaş uçağı ile fırkateynler almak istediği öne sürülmüş, ancak haberler resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemişti. 

Zirvede, Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından, bu kampta kalan 12 bin 600 civarındaki göçmenin durumunun da ele alınması bekleniyor.

Reuters,AFP/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Mitsotakis'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye geri adım atmazsa AB'nin yaptırım uygulamak zorunda kalacağını belirterek, gerekirse sorunun Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülmesini önerdi.  

Doğu Akdeniz'de gerilim: Çözüm var mı?

Türkiye ve Yunanistan arasındaki doğal gaz krizinde düzenlenmesi önerilen bir Akdeniz konferansı çözüm sağlar mı? Uzmanlar kuşkulu. Gözler ise AB liderler zirvesinde.  

Rusya'dan Doğu Akdeniz geriliminde arabuluculuk önerisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki temasları sırasında Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için taraflar arasında arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.  

Benzer içerik

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Istanbul

Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması 06.09.2020

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisini korumaya devam ettiklerini açıkladı. MSB ayrıca, “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek” dedi.

Frankreich | Minister Jean-Yves Le Drian

Fransa: AB liderler zirvesinin ana gündemi Doğu Akdeniz olacak 06.09.2020

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, eylül sonunda düzenlenecek AB liderler zirvesinin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik olacağını söyledi. Le Drian ayrıca Türkiye’ye görüşmelere başlama çağrısı yaptı.

Außerordentliche Plenarsitzung des EU-Parlaments in Brüssel

Michel'den Doğu Akdeniz konferansı teklifi 04.09.2020

AB Konseyi Başkanı Michel, son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle tansiyonun yükseldiği Akdeniz’deki sorunların ele alınacağı, çok taraflı bir konferans düzenlenmesi fikrini gündeme getirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Moria'daki 165 çocuk Selanik'e gönderildi

Avrupa’nın en büyük sığınmacı kampı Moria’da çıkan yangın sonrasında ebeveynleri yanlarında olmayan 165 sığınmacı çocuk Midilli’den Selanik’e gönderildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  