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Finlandiya'da parlamento, NATO'ya katılım anlaşmasını 1 Mart'ta onaylamıştı.
Finlandiya'da parlamento, NATO'ya katılım anlaşmasını 1 Mart'ta onaylamıştı.Fotoğraf: Heikki Saukkomaa/AP Photo/picture alliance
PolitikaFinlandiya

Macaristan'dan Finlandiya'nın NATO başvurusuna onay

47 dakika önce

Macaristan'da parlamento, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunu ezici çoğunlukla onayladı. Türkiye'nin meclis onayının ardından Finlandiya ittifaka katılabilecek.

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Macaristan parlamentosu Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü ezici çoğunlukla onayladı. Pazartesi akşamı yapılan oylamada 182 milletvekili lehte, altı milletvekili aleyhte oy kullandı. Oylamada hiç bir milletvekili çekimser oy kullanmadı.

Macaristan'ın onayının ardından Finlandiya'nın üyeliğine meclis onayı vermemiş tek NATO ülkesi Türkiye kaldı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü de Macaristan parlamentosunda görüşüldü ancak oylama henüz gündeme alınmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın başvurusuna yönelik Meclis'te onay sürecinin başlatılacağını açıklamış, İsveç'in ise terörle mücadelede henüz yeterli adımları atmadığı sinyalini vermişti.

Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Macaristan'ın sağ popülist başbakanı Viktor Orban daha önce yaptığı açıklamalarda, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya kabul edilmesinden yana olduğunu dile getirmiş ancak çeşitli gerekçelerle meclisteki onay süreci defalarca ertelenmişti.

Orban, İsveçli ve Finlandiyalı politikacıların ve iki ülke medyasının Macaristan'ı hukukun üstünlüğü alanındaki eksiklikler ve yolsuzluklar gerekçesiyle "haksız yere eleştirdiğini" öne sürmüştü.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl, uzun süredir sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesini, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle sona erdirerek, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma kararı almıştı. Yeni üye kabulu 30 üye ülkenin tamamının onaylamasıyla mümkün oluyor.

dpa/TY,BK

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