Macaristan meclisi İsveç'in NATO üyeliğini oyluyor

Macaristan'da parlamentonun İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne bugün onay vermesi bekleniyor. Kış tatilinin sona ermesinin ardından bugün yeniden açılan parlamentonun genel kurul gündeminde İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünün oylanması da var. Oylamanın öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ocak ayında katılım protokolünü onaylamasıyla birlikte NATO'ya üye 31 ülke arasında İsveç'in katılımına onay vermeyen tek ülke Macaristan kaldı. Sağ popülist hükümete liderlik eden Başbakan Viktor Orban İsveç'in Macaristan'da hukukun üstünlüğünün olmadığı yönündeki eleştirilerini "hakaret" kabul ettiğini ve iki ülke arasındaki güven ilişkilerini zedelediğini belirtmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile geçen hafta bir araya gelmişti Fotoğraf: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

İlişkilerin düzeltilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'yi ziyaret etmesi istenmişti. Kristersson ile Orban Cuma günü Budapeşte'de bir araya gelmişti. İki ülke arasında savunma ve güvenlik politikası iş birliğinin ele alındığı görüşme sonrasında İsveç'in Macaristan'dan 4 yeni JAS 39 Gripen savaş uçağı satın almasında mutabık kalındığı duyurulmuştu. Liderler ayrıca Macaristan'ın 2006'da İsveç'ten kiraladığı ve 2026 yılında Macar ordusunun envanterine katılacak olan 14 Gripen uçağının da bakım ve lojistiğine ilişkin anlaşmayı 2036 yılına kadar uzatmıştı.

Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Sulyok oluyor

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, parlamento onayının ardından Macaristan Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla resmiyet kazanacak. Macaristan parlamentosunun gündeminde bugün cumhurbaşkanı seçimi de var. Mecliste üçte iki çoğunluğa sahip olan iktidar partisi Fidesz, Tamas Sulyok'u cumhurbaşkanlığına aday göstermişti ve seçimde rakibi bulunmuyor. Sulyok'un cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk icraatlerinden birininin İsveç'in NATO katılım protokolünü imzalamak olması bekleniyor.

Macaristan'da Katalin Novak iki hafta önce bir pedofili skandalına adı karıştığı için cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

İsveç ve Finlandiya uzun yıllardır sürdürdükleri tarafsızlık politikasına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine son vermiş ve Mayıs 2022'de NATO'ya katılım başvurusunda bulunmuştu. Geçen yılın Nisan ayında Finlandiya ittifaka üye olmayı başarırken İsveç uzun süre hem Türkiye'nin hem Macaristan'ın onayını beklemek zorunda kalmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ocak ayında İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamıştı. Ankara'nın onayının üzerine Washington da Türkiye'ye F-16 savaş jetlerinin satışına yeşil ışık yakmıştı.

dpa/EC, JD

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