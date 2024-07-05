Macaristan lideri Orban Moskova'da

AB Dönem Başkanı Macaristan'ın lideri Orban, Moskova'ya gitti. Amacının "barışa ulaşmak" olduğunu açıkladı. Brüksel, Orban'ın AB adına bir görevi veya yetkilendirmesi olmadan Moskova'ya gittiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban Rusya'ya gitti. Orban'ın Moskova ziyareti Brüksel'de tepkiyle karşılandı.

Orban'ı taşıyan resmi uçağın Moskova'ya inmesinden önce konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan liderinin Birlik adına bir görevi veya yetkilendirmesi olmadan Moskova'ya gittiğinin altını çizdi. Borrell, ziyaretin Rusya-Macaristan arasındaki "ikili ilişkiler" kapsamında olduğunu kaydetti.

Borrell, "Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor" dedi, bu nedenle Rusya lideri Vladimir Putin ile beklenen görüşmesinin AB ve Putin arasında resmi bir temas anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Yüksek Temsilci, Rusya Devlet Başkanı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı çıkardığını da hatırlattı.

Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de Rus lider Putin ile görüştüğü sırada Avrupa'dan yeni açıklamalar geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Orban'ın ziyaretine rağmen AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin zarar görmeyeceğini söyledi. Scholz, "Orban AB'yi temsil etmiyor. Ukrayna dayanışmamızdan emin olsun" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Putin'i ancak "dayanışma ve adanmışlığın" durdurabileceğini söyledi. Ayrıca Leyen ofisinden yapılan açıklamada, Orban'ın ziyareti AB ile koordine etmediği vurgulandı.

Orban'dan "rahat koltuk" eleştirisi

27 üyeli AB Ukrayna işgali nedeniyle şu ana kadar Rusya'ya yönelik 14 ayrı yaptırım paketi açıkladı.

Macaristan'ın altı ay sürecek AB dönem başkanlığı Orban'a kendi önceliklerine göre birliği yönlendirme imkanı tanıyor. Milliyetçi popülist Orban'ın Moskova seyahati öncesinde de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Orban Moskova'ya hareketinden önce yaptığı bir açıklamada, taraflar arasında diyalog olmadan barış sağlanamayacağını söyledi. Orban, "Sadece Brüksel'de oturarak barışa yaklaşamayız. Hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Moskova'ya inişinden birkaç saat önce benzer bir mesajı sosyal medya sitesi X'ten de paylaşan Orban, "Brüksel'de rahat koltuklarınızdan barış yapamazsınız. AB dönem başkanlığı AB adına müzakere yetkisi vermese de yerimizde oturup mucizevi şekilde bitmesini beklemeyeceğiz" dedi.

Orban'dan önce en son Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer Nisan 2022'de Moskova'ya gitti. Orban ve Putin ise son olarak Ekim 2023'te Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

AFP,Reuters / MUK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?