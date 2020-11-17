Maas’tan Türkiye’ye Aralık’ta yaptırım uyarısı

Doğu Akdeniz geriliminde tansiyon düşmek bilmiyor. Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB'li mevkidaşları ile bugün bir araya geleceği zirve öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'yi uyararak, "Aralık'taki AB zirvesinde ne karar alınacağı Türkiye'ye bağlı" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Maas, "Eğer Aralık'a kadar Türkiye'den herhangi bir olumlu sinyal geldiğini görmezsek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a ziyareti gibi yalnızca daha fazla provokasyon görürsek, o zaman zorlu bir tartışmaya doğru ilerliyor olabiliriz" dedi.

Maas böyle bir durumda Türkiye'ye yaptırım kararı alma konusunun "kesinlikle tekrar gündeme gelebileceğini" belirtti.

Kuzey Kıbrıs ziyareti tepki çekti

Avrupa Birliği'nin (AB) Ekim ayında yaptığı zirveden Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ve Kuzey Kıbrıs'ta kısmi olarak yaya girişlerine açılan Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili uyarı çıkmıştı.

AB liderler zirvesinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması şeklindeki çağrılara rağmen bu karar Aralık ayındaki zirveye bırakılmış, Ankara'dan gerilimi azaltan adımlar atması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ı ve Ekim ayında kısmen açılan Kapalı Maraş'ı ziyareti bu nedenle tepkilere neden oldu. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Erdoğan’ın ziyaretini "şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyon" sözleriyle eleştirmişti.

Reuters / SSB, HT

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