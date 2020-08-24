 Maas′tan Ankara ve Atina′ya ″doğrudan görüşme″ çağrısı | AVRUPA | DW | 25.08.2020

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AVRUPA

Maas'tan Ankara ve Atina'ya "doğrudan görüşme" çağrısı

Türkiye ve Yunanistan’ın tatbikat açıklamasıyla Doğu Akdeniz’de gerginlik tırmanırken Atina ve Ankara’yı ziyaret edecek olan Alman Dışişleri Bakanı Maas, "Gerginliğin tırmanması bütün taraflara sadece zarar verir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

AB'nin Dönem Başkanı Almanya Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin dinmesi için arabuluculuk yapıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün önce Atina ardından ise Ankara'yı ziyaret edecek. Maas Yunan ve Türk mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşerek, Akdeniz'deki gerilimin bir çatışmaya dönüşmemesi için arabuluculuk edecek.

Alman Dışişleri Bakanlığı Maas’ın Atina ve Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklama Maas’ın ziyaretle ilgili görüşlerine yer verildi. Açıklamada Maas, "Türkiye ve Yunanistan NATO müttefiklerimiz. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili tartışmalı konular sadece devletler hukuk temelinde ve birlikte içten diyalogla çözülebilir. Gerginlikler sadece Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi sıkıntıya sokmakla kalmıyor. Gerginliğin tırmanması bütün taraflara sadece zarar verir, özellikle de bölgedeki taraflara" dedi.

"Diyalog penceri açık kalmalı"

Yunanistan’la Türkiye arasındaki diyalog penceresinin açık kalmaya devam etmesi, kapanmaması gerektiğini vurgulayan Maas, "Bunun için yeni provokasyonlar yerine gerginliğin dindirilmesine dönük adımlara ve doğrudan görüşmelerin başlamasına ihtiyacımız var. Bunu elimizden geldiğince desteklemek istiyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell‘in geçen aylarda Türkiye ile önemli görüşmeler yaptığını ve kendilerinin de bunun desteklediğini hatırlatan Maas, "AB dışişleri bakanları ile Berlin’de Türkiye ile ilişkileri tartışacağız, bu görüşmelerde Yunanistan’ın görüşleri özellikle ağırlık taşıyacak. Bu nedenden ötürü de bölgede yeniden doğrudan görüşme arayışı benim için önem taşıyor" dedi.

Oruç Reis gemisi sismik araştırmalar yapıyor

Oruç Reis gemisi sismik araştırmalar yapıyor

İki ülkeden tatbikat açıklaması  

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz arama faaliyetlerinin egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor. Maas’ın ziyareti öncesinde Yunanistan'ın Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisinin bulunduğu alana yakın bir bölgede tatbikat yapacağını açıklamasının ardından Türkiye Savunma Bakanlığı da bugün bölgede tatbikat yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etmesine tepki göstermişti. Yunanistan'ın buna hakkı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Yunanistan kendini içinden çıkamayacağı bir kaosa attı. Bölgede yaşanacak her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine kendileri olacaktır" şeklinde konuşmuştu.

DW, rtr / HT,MK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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