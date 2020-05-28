 Maas: Yaptırım değil Çin ile diyalog şart | ALMANYA | DW | 29.05.2020

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ALMANYA

Maas: Yaptırım değil Çin ile diyalog şart

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Hong Kong politikası konusunda yaptırım yerine Çin ile diyalog kurmak gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Çin Halk Cumhuriyeti gündemiyle bir toplantı düzenledi. Videokonferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas önemli açıklamalar yaptı. Maas konuşmasında yaptırım değil Çin ile diyalog başlatmak gerektiğini söyledi.

"En önemlisinin Çin ile bir diyalog sürdürmek olduğunu geçmiş bize göstermiştir” diyen Maas bunun Pekin üzerinde etkili olabilmesi için Avrupa Birliği'nin ortak hareket etmesi ve bölünmemesi gerektiğini söyledi.

Alman bakan, 14 Eylül tarihinde Leipzig'de düzenlenmesi planlanan Avrupa Birliği-Çin zirvesinin iptal edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama yapmaktan kaçındı. Maas asıl hedefin "nahoş konuları da konuşmak üzere” Çin ile aynı masa etrafında buluşmak olduğunu belirtti. Leipzig'deki zirvede Brüksel ile Pekin arasında bir yatırım koruma anlaşmasının imzalanması ve iklimin korunması konusunda yakın işbirliği sağlanması planlanıyor.

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

Maas Avrupa Birliği'nin Hong Kong konusundaki pozisyonunun açık olduğunu belirterek, Hong Kong vatandaşlarının sahip olduğu yüksek özerkliğin ve özgürlüklerin "altının oyulmaması gerektiğini” söyledi. Avrupa Birliği'nin bu konuda bir tutum değişikliği göstermeyeceğini vurgulayan Maas hukuk devleti prensiplerine riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çin Halk Kongresi Perşembe günü Hong Kong'da "ayrılıkçı, hükümeti devirmeye yönelik hareketler, terörizm ve yabancı mühaleye” karşı önlemler içeren ulusal güvenlik yasasını onayladı. Ayrıntıları henüz belirginleşmeyen yasanın Çin güvenlik makamlarının Hong Kong'da operasyon yapmasına da izin vereceği tahmin ediliyor. Hong Kong'da özgürlükleri baltalayacağı ve siyasi muhalefeti baskı altına alacağından endişesi taşıyan binlerce gösterici tasarıya karşı geçen yıl sokaklara dökülmüştü.

AFP, Reuters / EC, TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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