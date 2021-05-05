Maas: Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması sürecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de bir araya geldiği Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas, basın toplantısında kendisine yöneltilen, “Almanya askeri alanda Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaları kaldıracak mı?” sorusunu, “Türkiye NATO bünyesindeki önemli bir müttefik. Almanya bunu hep vurguladı, gelecekte de bu özel bir önem taşıyacaktır” sözleriyle yanıtlamaya başladı.

Almanya’nın Türkiye ile, özellikle NATO müttefikleri olarak da çok iyi bir işbirliği yapabildiğine vurgu yapan Maas, “Ancak Almanya’nın savunma sanayi ihracatı ile ilgili kapsamlı kısıtlayıcı politikaları var ve bunlar uygulanmaya devam edilecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sıcak misafirperverliği için Maas’a teşekkür ederken, “salgına rağmen iki ülke arasında diyalogun sürmesinden memnuniyet duyduğunu” kaydetti.

Almanya’nın desteği sayesinde Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığının altını çizen Çavuşoğlu, Maas ile Libya gibi uluslararası alandaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Turist beklentisi

Geçen sene 1 milyon 200 bin Alman vatandaşının salgına rağmen Türkiye’yi ziyaret ettiğini açıklayan Çavuşoğlu, “2020 yılında olduğu gibi bu sene de aynı işbirliğini sürdürmek istiyoruz” dedi.

Turizm sezonu için ilave tedbirler aldıklarını ve Almanya ile geçen seneye benzer bir işbirliği yaparak turistlerin Türkiye’ye seyahat edebilmesini sağlamak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’de halkını yüzde 26’sının aşılandığını, bu çalışmalara hız vereceklerini, vaka sayılarının düşürülmesi için de gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Çavuşoğlu Steinmeier ile görüşecek

Maas ile görüşmesi sonrasında Alman Hükümeti’nin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss ile görüşecek olan Çavuşoğlu’nun bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve Hristiyan Demokratların (CDU) lideri Armin Laschet ile görüşmesi öngörülüyor. Kuzey Ren Vestfalya’nın Başbakanı Laschet, aynı zamanda Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Almanya’da Eylül ayında yapılacak genel seçimler için de başbakan adayı.

Berlin’e dün gelen Çavuşoğlu, ilk olarak Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferansı aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşme ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Seehofer ile “düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları” değerlendirdikleri bilgisini paylaştı. Güvenli turizim önlemleri hakkında Seehofer’i bilgilendirdiği aktaran Çavuşoğlu, paylaşımında ayrıca “PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık” ifadelerine yer verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin ziyaretinin ilk gününde ayrıca Almanya’nın eski başbakanı Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bu temaslara ilişkin fotoğrafları paylaşırken, şu ifadelere yer verdi:

“Almanya ziyaretimizde eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldik. Türkiye dostu bu iki tecrübeli siyasetçiyle Türk-Alman ilişkileri hakkında güzel bir sohbet yaptık.”

DW/ DA, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe