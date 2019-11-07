 Maas: NATO′ya uzun yıllar ihtiyacımız var | AVRUPA | DW | 10.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Maas: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

NATO'nun AB'nin güvenliği için önemini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa'da yaşanabilecek bir bölünmeye karşı uyardı.

default

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Spiegel Online için konuk yazar olarak kaleme aldığı yazısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Heiko Maas yazısında "NATO'yu baltalamamızın bir hata olacağı Almanya için açık seçik ortada. ABD olmadan ne Almanya, ne de Avrupa kendisini etkili şekilde koruyabilecek durumda" ifadelerine yer verdi. Maas "NATO’ya daha uzun yıllar ihtiyacımız var. Yükün dağıtılmasını, uluslararası işbirliğini, çok yanlılığı temsil ediyor" diye yazdı.

Dışişleri Bakanı bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması gerektiği görüşünü de yineledi. Maas bu konseye İngiltere'nin de dahil edilmesi gerektiğini kaydetti. Maas Avrupa Güvenlik Konseyi'nin "Avrupalıların Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ve bunun ötesindeki dış politika ve güvenlik politikaları konusundaki çalışmalarını birleştirebilecekleri" bir yer olması gerektiğini söyledi. Maas Birleşik Krallık'ın "Birlik'ten ayrılsa da bunun bir parçası" olması gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta ABD'nin Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki (NATO) öncü rolünü terk ettiğine dikkat çekmişti. Macron bunun NATO'nun beyin ölümüne neden olduğunu ve Avrupa'nın dünyada stratejik bir güç olarak hareket etmeye başlaması gerektiğini belirtmişti. Macron, "Şu an yaşadığımız, NATO'nun beyin ölümüdür" diye konuşmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözleri Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de tepkisine yol açmıştı. Merkel Macron’un sözlerini "yersiz bir sözlü saldırı” olarak nitelemiş ve "transatlantik ortaklık bizim izin vazgeçilmez” demişti. NATO’nun Almanya’nın güvenliğinin temelini oluşturduğunun altını çizen Merkel, "NATO bizim güvenlik ittifakımız” ifadesini kullanmıştı.

AFP,Reuters/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel'den Macron’a tepki: NATO güvenliğimizin temeli

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" iddiasını "yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelendirerek sert çıktı. (07.11.2019)  

Macron'dan operasyon tepkisi: Batı'nın ve NATO'nun hatası

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin operasyonu karşısında Batı'yı ve NATO'yu eleştirdi. Macron, yaşananlarda Batılı ve NATO üyesi ülkelerin hatası olduğunu savundu. (18.10.2019)  

Benzer içerik

Deutschland | PK von Angela Merkel und Jens Stoltenberg

Merkel'den Macron’a tepki: NATO güvenliğimizin temeli 07.11.2019

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" iddiasını "yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelendirerek sert çıktı.

Bundesaussenminister Heiko Maas SPD nimmt teil am informellen Treffen der Aussenminister und Inne

Maas’tan kritik Türkiye açıklamaları 06.11.2019

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Suriye harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarına getirilen sınırlamaya açıklık getirdi, geçmişte onay verilmiş satışların da engellenebileceğini söyledi.

Türkei | Außennministertreffen Maas Cavusoglu

Maas: Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var 26.10.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki görüş ayrılıkları olduğunu belirten Maas, diyalog çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

El-Hol kampı

Avrupa IŞİD’li vatandaşları ile sınanıyor

Avrupa ülkeleri terör korkusu nedeniyle IŞİD’li vatandaşlarını geri almak istemiyor. Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’nin son kararı ise Alman hükümetini bu konuda adım atmaya zorluyor.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  