 Maas: İstanbul Sözleşmesi′nden çıkılması geri adım | ALMANYA | DW | 21.03.2021

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ALMANYA

Maas: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması geri adım

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini eleştirdi. Maas, bunun "geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa'ya gönderilen yanlış bir mesaj" olduğunu söyledi.

Deutschland Pressekonferenz Maas zu Bekämpfung des Terrors in der Sahelzone

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çekilmesi uluslararası alanda tepki çekmeye devam ediyor. Alman hükümetinin önemli isimlerinden de Türkiye'nin kararına tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini eleştirdi. Maas, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa'ya gönderilen yanlış bir mesajdır. Çünkü bu adım cinsiyet eşitliğini dünya genelinde geriye itmeçabalarının izinden gidiyor. Hiçbir gelenek kadınların şiddetten korunmasını tartışmaya açmayı meşru kılamaz" dedi.

"Yanlış zamanda yanlış karar"

Almanya'nın Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da Türkiye'nin kararına tepki gösterdi. Roth, "İstanbul Sözleşmesi kadınları ve çocukları pandemi döneminde belirgin şekilde artış gösteren ev içi şiddetten korumak için Avrupa Konseyi'nin önemli bir hukuki aracıdır. Türkiye'nin sözleşmeden çıkması yanlış zamanda verilen yanlış bir karardır" dedi.

Türkiye, Resmi Gazete'de Cuma Gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini duyurmuştu.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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