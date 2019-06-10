 Maas İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyor | DÜNYA | DW | 10.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Maas İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran ile nükleer anlaşmanın başarısızlığa uğramaması için çaba göstereceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ABD’nin yaptırımları son bulmadan çözüm olmayacağını vurguladı.

default

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran ile nükleer anlaşmanın devamını sağlamak için Tahran'da yaptığı temaslarda somut bir ilerleme sağlayamadı. Maas'ın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaklaşık iki saat görüşmesinde taraflar arasında anlaşmazlık yaratan konulardaki görüş ayrılığı giderilemedi. Her iki taraf, yine de görüşmenin yapıcı olduğunu belirterek, İran'ın nükleer silah üretmesini engelleyecek ve aynı zamanda İran'a ekonomik yararlar sağlayacak nükleer anlaşmaya bağlı olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İranlı mevkîdaşına Almanya'nın anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmek için çaba göstereceğini taaahüt etti. Maas, "Mucize yaratamayacağız. Ama bütün gücümüzle anlaşmanın başarısızlığa uğramaması için çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu. Ancak, Maas ABD'nin yaptırımları karşısında İran'ın ekonomik çıkarlarının nasıl telafi edileceği konusunda yeni bir öneri sunmadı.

Maas, bölgede askeri kriz konusunda da uyarıda bulundu. "Bulunduğumuz bölgedeki durum çok kritik ve olağanüstü ciddi" diyen Maas, gerilimin artmasının askeri krize dönüşebileceğini söyledi. Böyle bir durumun hiç kimsenin çıkarına olmayacağını vurgulayan Maas, bu nedenle de bunun her koşulda engellenmesi gerektiğini belirtti.

Zarif: ABD yaptırımları sona ermeden çözüm olmaz

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ABD yaptırımlarına son verilmeden hiçbir çözümün olmayacağını söyledi. Zarif, "ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı yürütmekte olduğu ekonomik savaş, bölgede halen yaşanmakta olan gerilimin temelini oluşturuyor" dedi. Zarif, gerilimin giderilmesi ve bir çözüm bulunmasının ancak "bu savaşın sona ermesi" ile mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, eğer nükleer anlaşmadan doğan yükümlülükler yerine getirilmezse, ülkesinin "uygun tepkiyi vereceğinin" altını çizdi.

Batı'nın, İran'ın bölgedeki ülkelerin içişlerine karıştığı yönündeki suçlamalarını reddeden Zarif, bölgedeki geriliminden İsrail ve ABD'yi sorumlu tuttu. "İran'ın hiçbir savaşı başlatmadığını ve başlatmayacağını" ifade eden Zarif, ancak ABD veya İsrail'in İran'a savaş açması halinde İran'ı kararlılıkla savunacaklarının altını çizdi.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Avrupa Birliği ve Almanya ile İran arasına 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı, İran'ın nükleer silah üretmemesi karşılığında ülkeye ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor. Ancak yaklaşık bir yıl önce ABD uzun süren müzakerelerin ardından imzalanan anlaşmadan çekildiğini açıklayarak, ekonomik yaptırımlarla İran'a baskıyı artırmaya başladı. Aralarında Almanya'nın da olduğu diğer imzacı ülkeler ise ABD'nin bu tavrına destek vermedi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları devreye sokması üzerine anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesini talep eden İran, anlaşmanın diğer taraflarına ABD'nin yaptırımlarının İran ekonomisinde yarattığı etkinin telafi edilmesi için harekete geçmesini istemişti.  Bu konuda somut çözümler üretilmesi için İran'ın diğer imzacılara verdiği süre 7 Temmuz'da doluyor.

dpa/JD,ET

©  Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Maas'tan Ortadoğu uyarısı: Yangına körükle gidilmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Ortadoğu'nun "çok gergin" bir durumda olduğunu ve "kimsenin yangına körükle gitmemesi" gerektiğini söyledi. (08.06.2019)  

ABD İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'la ülkesi arasındaki "nükleer program" gerilimini düşürecek bir açıklama yaparak, "İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazırız" dedi. (02.06.2019)  

İran: Nükleer programımızı referanduma götürebiliriz

İran lideri Ruhani, ülkenin nükleer programına ilişkin referanduma gitme ihtimalini gündeme getirdi. Irak'tan İran'a destek mesajı gelirken, Tahran'dan "ABD ordusu hiç bu kadar zayıf olmamıştı" açıklaması geldi. (26.05.2019)  

Benzer içerik

VAE Bundesaußenminister Heiko Maas in Abu Dhabi

Maas: İran ile nükleer anlaşma olağanüstü önemli 10.06.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. İran ise beklentiler karşılanmazsa, anlaşmanın kısmen askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

Heiko Maas PK Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Maas nükleer anlaşmayı kurtarmak için devrede 06.06.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ortadoğu’da tırmanan tansiyonun düşürülmesi ve nükleer anlaşmanın nasıl kurtarılabileceğini görüşmek üzere Pazartesi günü İran’ı ziyaret edecek.

Heiko Maas PK Berlin

Maas'tan Ortadoğu uyarısı: Yangına körükle gidilmemeli 08.06.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Ortadoğu'nun "çok gergin" bir durumda olduğunu ve "kimsenin yangına körükle gitmemesi" gerektiğini söyledi.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliği sürüyor

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Türkiye’nin S-400’lere ilişkin ortak çalışma grubu konusunda ABD’nin “hiçbir adım atmadığını” söyledi. Demir, ABD’nin mektubu konusunda muhatabın Milli Savunma Bakanlığı olduğunu vurguladı.    

DİTİB: Almanya’da Müslümanlara yönelik nefret kaygı verici

Köln’de aşırı sağcı NSU’nun çivili bomba ile düzenlediği saldırının 15’inci yıldönümünde açıklama yapan DİTİB Genel Sekreteri Atasoy, Almanya’da Müslümanlara ve Yahudilere yönelik nefretin kaygı verici olduğunu söyledi.   

Çavuşoğlu Barzani’nin yemin törenine katıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‘nin (İKBY) yeni Başkanı Neçirvan Barzani, düzenlenen yemin töreniyle görevine başladı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.   

Maas İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran ile nükleer anlaşmanın başarısızlığa uğramaması için çaba göstereceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ABD’nin yaptırımları son bulmadan çözüm olmayacağını vurguladı.   

Frontex: AB sınırlarında göç durumu düzeliyor

Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, yıl başından beri AB’ye 30 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını söyledi. Leggeri, düzensiz göçmenlerin çoğunlukla Türkiye üzerinden Yunanistan’a giriş yaptığını belirtti.    

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

VAE Bundesaußenminister Heiko Maas in Abu Dhabi (picture-alliance/AP Photo/J. Gambrell)

Maas: İran ile nükleer anlaşma olağanüstü önemli

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. İran ise beklentiler karşılanmazsa, anlaşmanın kısmen askıya alınabileceği uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

AP haber ajansından birkaç gazeteci ve fotoğrafçı Jeff Widener Tiananmen Meydanı'ndaki o tarihi güne tanıklık etti.  