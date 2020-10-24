 Maas: Erdoğan′ın Macron′a saldırıları yeni bir ′dip nokta′ | ALMANYA | DW | 26.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Maas: Erdoğan'ın Macron'a saldırıları yeni bir 'dip nokta'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkındaki sözlerinden ötürü Erdoğan'ı kınadı. Maas, bunun yeni bir "dip noktaya" işaret ettiğini söyledi.

default

 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Berlin'de Erdoğan-Macron gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yönelik "saldırılarını" "yeni bir dip nokta" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın radikal İslamcılarla mücadelede Fransa ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Maas, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmasını da "büyük bir anlayışla karşıladığını" söyledi. Maas, İslamcı terörle mücadelenin ırkçılık ve İslamofobi ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirterek, bunu yapan herkesin "sorumsuz" olduğunu ve "toplumu bölmek isteyenlerin amacına hizmet ettiğini" ifade etti. Maas, "Biz bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öldürülen öğretmenin cenazesinden bir görüntüsü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öldürülen öğretmenin cenazesinden bir görüntüsü

Erdoğan: Hakikaten kontrolden geçmesi lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü partisinin Malatya 7.Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkındaki tepki çeken sözlerini yinelemişti. Erdoğan, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Avrupa'da artan İslam düşmanlığının endişe verici işaretleri ile karşı karşıya kalındığını dile getirmiş ve buna Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un radikal İslam'a karşı açtığı savaşı örnek göstermişti.

Erdoğan konuşmasında, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar üzerine Fransa Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, derste düşünce özgürlüğü konusu işlenirken Muhammed Peygamber karikatürlerini kullanması sonrası radikal İslamcı olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülen öğretmen Samule Paty'yi anma töreninde "Karikatürlerden ve çizimden vazgeçmeyeceğiz" demişti. Ayrıca Fransa'da cinayet sonrası İslamcı çevrelere yönelik polis baskınları artırılmıştı.

dpa,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Fransa Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Paris’e geri çağırdı.  

Benzer içerik

Türkei Präsident Erdogan

Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti 24.10.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den Almanya ve Fransa'ya yüklenerek Avrupa'da İslam düşmanlığı yapıldığını söyledi. Erdoğan "Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir" diye konuştu.

Deutschland I Fragestunde BT - Heiko Maas - Bundesregierung

Maas: Biden kazansa da her şey yeniden iyi hale gelmez 17.10.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD başkanlık yarışına ilişkin yorum yaptı. Maas seçimi Joe Biden’ın kazanması halinde de "her şeyin yeniden iyi hale geleceğini" sanmamak gerektiğini söyledi.

Coronavirus I Außenminister Heiko Maas

Maas Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı 13.10.2020

Türkiye'yi Oruç Reis'i yeniden görevlendirme kararı nedeniyle uyaran Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Ankara, gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Merkel: Bizi çok zor aylar bekliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel günden güne yükselen koronavirüs vakalarına ilişkin uyarıda bulundu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  