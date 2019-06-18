 Maas: Almanya’nın bir terör problemi var | ALMANYA | DW | 22.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Maas: Almanya’nın bir terör problemi var

Almanya Dışişleri Bakanı Maas "Almanya’nın bir aşırı sağcı terör sorunu olduğunun artık kabul edilmesi gerektiğini" ifade etti. Maas, toplumu da aşırı sağa karşı sokağa çıkmaya çağırdı.

Maas, aşırı sağ terörü sorununun artık görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Maas, "aşırı sağ terörü sorununun artık görmezden gelinemeyeceğini" ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bild için kaleme aldığı yazıda ülkedeki "aşırı sağ terörüne” dikkat çekerek, topluma bu soruna karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Maas yazısında Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin kendisini derinden sarstığını ifade ederek, "İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının üzerinden 80 yıl geçmişken politikacılar yine savundukları siyasi görüşleri için ve ülkemize bağlılıkları nedeniyle aşırı sağcı teröristlerin kurbanı oluyor. En trajiği ise; bu olayın ‘geliyorum' demesiydi” ifadelerini kullandı. Maas, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerinin yıllarca aydınlatılamamasını, daha önce saldırıya uğrayan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın son zamanlarda yine ölüm tehditleri almasının ve Lübcke'nin "tiksindirici bir nefretin hedefi olmasının” uyarı niteliğindeki felaket habercileri olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı, Almanya'da 12 binden fazla şiddet eğilimli aşırı sağcının bulunduğunu, bunlardan 450'si hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen hala saklanmayı başarabildiklerini hatırlatarak, son yaşananların aşırı sağcı terörü görmezden gelenler için bir "uyanma çağrısı" olduğunu kaydetti. Maas, "Tüm bunlar hala kimilerinin görmezden gelmeyi tercih ettikleri bir olguya işaret ediyor: Almanya'nın bir terör problemi var” diye yazdı.

Deutschland | Gedenken an Walter Lübcke auf dem Hessentag

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke evinde öldürülmüştü.

Ülkede yükselen bu sorunu görmezden gelmenin ölümcül olabileceğine dikkat çeken Maas, toplumu demokrasiyi savunmaya ve önyargılarla mücadeleye çağırdı. Berlin'deki "Unteilbar” (Bölünmez) protestolarını örnek gösteren Maas, "Belki de ülkemizin oldukça etkili olan ‘İklim İçin Cumalar'ın (Fridays for Future) yanı sıra bir de demokrasi perşembelerine ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Terörün yarattığı şiddetin kaynağı ne olursa olsun savunulacak bir tarafı olmadığının altını çizen Maas, "Terör terördür. Bunun karşılaştırması olamaz” diye yazdı.

Katil zanlısının aşırı sağ bağlantısı tespit edilmişti

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran'da evinde yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürülmüştü.

Wiesbaden Savcılığı olayla ilgili gözaltına alınan 45 yaşındaki zanlının, daha önce aşırı sağcı çevrelerde aktif olduğu ve sabıkası bulunduğunu açıklamıştı. Cinayetin aşırı sağla bağlantılı nedenlerle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Federal Savcılık dosyayı devralmıştı.

DW/SÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Vali Lübcke cinayetinde aşırı sağ şüphesi

Kassel Bölge Valisi Lübcke'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan cinayet zanlısının daha önce aşırı sağcı şiddet olaylarına karışmış olduğu açıklandı. (17.06.2019)  

Almanya'da Lübcke cinayeti sonrasında iki siyasetçiye ölüm tehdidi

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Lübcke'nin öldürülmesinin ardından sığınmacı dostu iki siyasetçinin ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı. (20.06.2019)  

Almanya'da aşırı sağcı terör tehdidi

Almanya'da yaklaşık 24 bin aşırı sağcı bulunuyor, her iki aşırı sağcıdan biri de şiddet eğilimli, pek çoğunun silah kullanma deneyimi var. Ülkede radikalleşen aşırı sağ ve artan terör tehlikesini mercek altına aldık. (13.06.2019)  

Benzer içerik

Oberbürgermeisterwahl in Istanbul : Ekrem İmamoğlu, CHP vs Binali Yıldırım AKP

Süddeutsche Zeitung: AKP stratejisini değiştiriyor 18.06.2019

Alman basını İmamoğlu-Yıldırım düellosu ile 2 Haziran'da evinin terasında başından vurularak öldürülen Kassel Bölge Valisi Lübcke'nin katil zanlısının daha önce aşırı sağcı şiddet olaylarına karışmasını yorumluyor.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

Rhein Zeitung: Kim İran'ın anlaşmaya sadık kalmasını bekleyebilir? 19.06.2019

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin tırmanması ve Almanya’da büyük bir tartışma başlatan Kassel Bölge Valisi Lübcke’ye yönelik suikastin ardından gündeme gelen aşırı sağ terörü Alman basınında öne çıkıyor.

Christian Weissberger, Aussteiger von der Neonazi Szene.

Eski bir Neonazi'den itiraflar… 11.06.2019

14 yaşında bir çocuk neden Neonazi olur? Milyonlarca insanın ölümüne yol açan ırkçı bir ideoloji neden Almanya’da destek buluyor? Eski Neonazi Christian Weissgerber, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı:

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Osman Kavala

Sivil toplum kuruluşlarından Gezi davası çağrısı

Uluslararası sivil toplum kuruluşları 24 Haziran'da başlayacak Gezi Parkı davası nedeniyle yayınladıkları ortak bildiride, tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep etti.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  