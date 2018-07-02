 Mağaradaki çocuklar için zamana karşı yarış | DÜNYA | DW | 06.07.2018

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DÜNYA

Mağaradaki çocuklar için zamana karşı yarış

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerini kurtarma çalışmalarında bir dalgıç öldü. Yetkililer, koşulların kötüleştiğini ve tahliye için fazla vakit olmadığını söylüyor.

Gıda ve oksijen takviyesi yapılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gıda ve oksijen takviyesi yapılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocukla futbol antrenörlerini kurtarma çalışmalarında bir dalgıç hayatını kaybetti. Büyük kısmı sualtında kalan mağaradaki çalışmalara katılan deniz komandosu dalgıçın dalış sırasında bayıldığı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Kurtarma ekipleri mahsur kalan grubu bulundukları yerden çıkarmak için zamanla yarıştıklarını, kötü hava şartları ve içeride azalan oksijen seviyesine karşı mücadele ettiklerini belirtiyor.

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Mahsur kalan çocukların yeni görüntüleri sevindirdi

Kurtarma çalışmalarında başlıca rol oynayan Tayland Deniz Komandoları Birliği Komutanı Arpakorn Yookongkaew, "Artık bütün koşulların elverişli olmasını bekleyemeyiz, çünkü durum aleyhimize işliyor. İlk etapta çocukların bir süre mağarada kalabileceğini düşünmüştük ancak koşullar değişti, zamanımız kısıtlı" dedi.

Mağaranın girişinden çocuklara ulaşmak 5 saat

Grubun mahsur kaldığı ülkenin kuzeyindeki Tham Luang Mağarası derin bir mağara kompleksi. Çocukların ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Ekibi kurtarmak için uygulanan plan kapsamında mağaradaki su pompalarla tahliye edilmeye çalışılıyor. Ancak bu konuda çok fazla ilerleme sağlanamadı.

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Kurtarılmak için dalmayı öğrenmek zorundalar

 

Su seviyesinin kendiliğinden düşmesini beklemek ise aylar sürebilir. Bölgede başlayan Muson yağışları dönemi Ekim ayına kadar sürecek. Kurtarma ekipleri uzun süre bekleme ihtimaline karşı gruba 4 ay boyunca oksijen, gıda ve diğer yaşamsal ihtiyaçları ulaştırma konusunda hazırlık yaptı. Su seviyesi düşmeden girişilecek bir tahliye operasyonunda ise çocukların da dalgıçlar gibi dalması gerekecek. Bunun için çocuklar bedensel yeterliliklerine göre dalışa hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Yetkililer beklenen şiddetli yağış nedeniyle tahliye işleminin bir an önce başlamasından yana olduklarını açıkladı.

Elon Musk'tan destek, FIFA'dan davet

Dünyaca ünlü teknoloji yatırımcısı Elon Musk kurtarma çalışmalarına yardımı dokunabileceği düşüncesiyle şirketinde çalışan bir grup mühendisi Tayland'a gönderdiğini açıkladı.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen aynı futbol takımında oynayan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang  mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardından içeride mahsur kalarak kaybolmuştu. Kayıp grup mağarada dokuz gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.

Bu arada FIFA, çocukları maç gününden önce kurtulmaları halinde 15 Temmuz'da Moskova'da oynanacak dünya kupası finaline davet etti.

AP,dpa/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Mağarada kaybolan çocuklar bulundu

Tayland'da 23 Haziran'da girdikleri derin bir mağarada kaybolan 12 çocuk ile antrenörlerinin yeri tespit edildi. Grubun mağaradan çıkarılması için de yoğun bir kurtarma çalışmasına hazırlanılıyor. (02.07.2018)  

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Mahsur kalan çocukların yeni görüntüleri sevindirdi  

Kurtarılmak için dalmayı öğrenmek zorundalar  

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