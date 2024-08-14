M çiçeği virüsü nedir?

Afrika'da M çiçeği (mpox) salgını dünya genelinde endişeye neden oldu. Peki bu hastalık nedir? Belirtileri ve tedavisi neler?

Afrika'da M çiçeği (mpox) virüsü vakalarında hızlı bir artış görüldü. Kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan edilirken gelişmeler Türkiye dahil tüm dünyada yakından izleniyor. Peki M çiçeği ve salgının seyri hakkında neler biliniyor?

M çiçeği nedir?

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden olan mpox, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az tehlikeli rahatsızlıklara yol açan bir virüstür. Genellikle semptomlar ortaya ilk çıktıktan iki ila dört hafta içinde iyileşme belirtileri görülür.

Virüs maymunlardan mı bulaşıyor?

Hastalığın eski adı "maymun çiçeği" olsa da tıpkı insanlar gibi maymunlar da virüsün kaynağı değil. Esasen virüsün kaynağı bazı sincap türleri ve fareler gibi kemirgenler. Ancak mpox ilk kez 1958 yılında Danimarka'da bir laboratuvardaki maymunda keşfedildiği için bu şekilde adlandırılmıştır.

M çiçeği virüsü Fotoğraf: BSIP/UIG/IMAGO

İnsandan insana bulaşıyor mu?

Hastalık insana enfekte hayvan ile temasla, genelde bu hayvanlar tarafından ısırılmak veya etleri için tüketilmeleri sonucu geçiyor. İnsandan insana bulaşma ise genelde cinsel temas sonucu görülüyor. Enfekte annenin bebeği de hasta doğabiliyor.

Vakalar nerede görüldü?

İnsanlarda ilk vaka 1970 yılında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dokuz yaşındaki bir erkek çocukta görüldü. Kongo halihazırda tüm aktif vakaların yüzde 95'inin görüldüğü yer.

Bilim insanlarına göre virüsün yeni varyantı insandan insana daha kolay geçiyor. Bu yılın başından beri Afrika'da 15 bin M çiçeği vakası ve 500'den fazla can kaybı rapor edildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri kıtada 13 ülkede hastalığın görüldüğünü bildirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre vaka sayısı yüzde 160, ölümler ise yüzde 19 arttı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalık bu yıl ilk kez Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda gibi ülkelerde görüldü.

Bu ilk M çiçeği salgını mı?

Afrika dışındaki ilk M çiçeği hastalığı 2003 yılında ABD'de görülmüştü. O yıl ABD'de 70'den fazla vaka kaydedilmişti.

Virüs 2022 yılında ise dünya çapında 70'den fazla ülkeye yayıldı. Enfekte kişilerin çoğunluğunu eşcinsel erkekler oluşturdu. DSÖ aynı yılın Temmuz ayında "küresel halk sağlığı acil durumu" ilan etti. Riskli gruplara yönelik test ve aşı uygulamalarıyla vaka sayıları kontrol altına alındı.

Hastalığın belirtileri neler?

Sağlık Bakanlığına göre M çiçeği kendini ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve kızarıklık semptomları ile belli ediyor. Bunlara sırt ve kas ağrıları ile yoğun halsizlik de eşlik ediyor. Virüsün kuluçka süresi 21 güne kadar uzayabiliyor.

Ateşin ortaya çıkmasından sonraki üç gün içinde deri döküntüleri başlıyor. Döküntü, geçmiş yıllardaki vakaların çok büyük kısmında yüz, el ve ayaklarda yaygınken yeni mutasyonun daha çok genital bölgede döküntüye yol açtığı rapor ediliyor.

M çiçeği virüsüne karşı aşı Fotoğraf: Joe Raedle/AFP/Getty Images

Tedavisi var mı?

M çiçeği ile çiçek hastalığına karşı kullanılan yöntemler ile mücadele ediliyor. Ayrıca çiçek aşısının hastalığa karşı yüzde 85 oranında koruma sağladığı biliniyor. Sağlık Bakanlığına göre Türkiye'de yıllardır uygulanmıyor olsa da geçmişte çiçek aşısı yaptırmış olanlar M çiçeği virüsüne karşı belli bir oranda korumaya sahip.

Türkiye'de vaka görüldü mü?

Çeşitli mecralarda Türkiye'de M çiçeği vakası görüldüğü öne sürülse de bu iddialar yalanlandı. İletişim Başkanlığı 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Türkiye'de bilinen vaka olmadığını duyurdu. Açıklamada Sağlık Bakanlığının hastalıkla ilgili "gerekli tüm önlemleri aldığı" vurgulandı. Hastalığın en çok görüldüğü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'ya Türk Hava Yollarının (THY) uçuşları bulunuyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sitesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ağustos itibarıyla "yüksek" riskli ülkeler arasında sayılıyor.

DW / MUK,EC