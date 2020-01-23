 Mısır′da 12 yaşındaki kız çocuğu sünnet kurbanı | YAŞAM | DW | 31.01.2020

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YAŞAM

Mısır'da 12 yaşındaki kız çocuğu sünnet kurbanı

Mısır'da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun sünnet edildikten sonra öldüğü bildirildi. Çocuğu sünnet eden doktor hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Dünya genelinde yılda 200 milyon kadın ve kız çocuğu sünnet ediliyor. Yapılan bir araştırma büyük hasarlar bırakan kadın sünnetinin birçok Afrika ülkesinde gerilerken, Ortadoğu’da ise arttığını ortaya koydu. (07.11.2018)

Kadınların sünnet edilmesi ile ilgili Almanya'da yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Almanya'da kadın sünneti mağduru olan yaklaşık 50 bin kadın yaşıyor. (06.02.2017)

Iraklı Kürtlerde kadınların sünnet edilmesi oldukça yaygın görülen bir uygulama. Şimdi bu geleneğin tarihe gömülmesi için çalışmalar yapılıyor. (08.03.2016)

Mısır gazetesi El Ahram'da yer alan habere göre Mısır'ın Asyut vilayetinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun sünnet edildikten sonra yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı. Haberde, kız çocuğunu sünnet eden doktor hakkında savcılığın yakalama kararı çıkardığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Kız çocuğunun anne, babası ve bir amcasının da gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Yarı resmi Ulusal Kadın Konseyi tarafından yapılan açıklamada, olayın Çarşamba günü meydana geldiği duyuruldu.

Kadınların sünnet edilmesi Mısır'da 2008 yılından beri yasak. Ancak Mısır'ın kırsal kesimlerinde hâlâ kadın sünnetlerinin yaygın olarak yapıldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mısır'da 15 ila 19 yaşlarındaki kız çocukları ve kadınların yüzde 81'i cinsel organları kesilmek suretiyle sünnet edilmiş. Dünya genelinde kadınların sünnet edilmesinin en yaygın olduğu ülkeler ise Somali ve Mali.

Kadınlara yapılan bu müdahale bir insan hakkı ihlali olarak sayılıyor. Kadınlara ve kız çocuklarının cinsel organlarına tıbbi bir gerekçe olmadan dışardan yapılan her tür müdahale sünnet olarak tanımlanıyor. Kadınların cinsel zevk almasını engellemeyi amaçlayan bu işlem yoğun kanama, enfeksiyon, sonradan kist oluşması ya da ölü doğumlar gibi komplikasyonlara yol açıyor.

dpa/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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