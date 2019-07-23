 Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs enerji işbirliğini güçlendiriyor | AVRUPA | DW | 31.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs enerji işbirliğini güçlendiriyor

Türkiye’yi sondaj faaliyetleri nedeniyle Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırmakla suçlayan Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs, “güçlü ortaklık” diplomasisine hız verdi. Mısır Dışişleri Bakanı Atina’nın ardından Kıbrıs'a gitti.

Zypern Erdgas Bohrinsel vor der Küste (picture-alliance/AP Photo/P. Karadjias)

Doğu Akdeniz, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine itiraz eden Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs arasında dikkat çeken bir diplomasi trafiğine sahne oluyor. 

Dün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelen Mısır Dışişleri Bakan Sami Şükrü, bugün AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Gündem güçlendirilmiş enerji ortaklığı

Kıbrıslı Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Şükrü, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon keşiflerinin iki ülke arasındaki “güçlü ortaklığı” daha da kuvvetlendirdiğini söyledi. 

Tüm enerji kaynaklarının kullanımı konusunda Kıbrıs ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini açıklayan Şükrü, Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü ortaklığın bölgesel refah için önemli bir katalizör olduğunu da sözlerine ekledi. 

Bakan Şükrü, bu yılın başında oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun yedinci toplantısının önümüzdeki aylarda Mısır’ın ev sahipliğinde yapılacağını açıklarken bu forumun yeni işbirliği yöntemlerinin bulunması ve politikaların koordinasyonuna zemin sağlayacağını kaydetti. 

Bölgede Türkiye'nin sondaj çalışmaları da sürüyor.

Bölgede Türkiye'nin sondaj çalışmaları da sürüyor.

Yunan bakandan sert çıkış

Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü Kıbrıs ziyareti öncesinde dün Atina’da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi. 

Görüşme sonrasında açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını “yasa dışı” olarak nitelendirdiği Türkiye’yi, “uluslararası hukuka meydan okumak” ve “Doğu Akdeniz’in güvenliğini tehlikeye atmakla” suçladı.

Mısırlı mevkidaşı ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini ele aldıklarını anlatan Yunan dışişleri bakanı, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını aleni bir şekilde ihlal etmesini görüştük” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı ise Yunan mevkidaşı ile, “bölgedeki provokasyonları ve bu provokasyonların durması için uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini” görüştüklerini açıkladı.

Kıbrıs’tan Total-Eni ortaklığına destek

Bu arada AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa’nın TOTAL ve İtalya’nın ENI şirketinden oluşan konsorsiyumun, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki 7'nci parselinde sondaj çalışmaları yapması için izin verildiğini açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, dün Bakanlar Kurulu’nda her iki şirkete yüzde 50’şer hisse verme kararının onaylandığını açıkladı. 

AP, Reuters / DA, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Günter Seufert: Türkiye Doğu Akdeniz'de yalnız kaldı

Almanya Bilim ve Politika Vakfı'nın (SWP) Türkiye ve Kıbrıs uzmanı Günter Seufert, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de izole olduğu görüşünde. Seufert, AB yaptırımlarının ise Türkiye için belirleyici rol oynamayacağını savunuyor. (23.07.2019)  

Doğu Akdeniz’de sondaj restleşmesi sürüyor

AB’nin yaptırım kararına Türkiye Akdeniz’e dördüncü bir gemi gönderme kararıyla karşılık verdi. Kıbrıslı Rumlar ise Kıbrıslı Türklerin ortak komite önerisini geri çevirdi. (16.07.2019)  

Çavuşoğlu: AB kıytırıktan kararlar aldı

Çavuşoğlu, AB'nin yaptırım kararının Türkiye'yi etkilemeyeceğini savunarak "Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar" dedi. (16.07.2019)  

ABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırıyor

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye sevkiyatının ardından ABD’den ilk karşı hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti. (13.07.2019)  

Benzer içerik

Zypern EU berät über Sanktionen gegen die Türkei

Günter Seufert: Türkiye Doğu Akdeniz'de yalnız kaldı 23.07.2019

Almanya Bilim ve Politika Vakfı'nın (SWP) Türkiye ve Kıbrıs uzmanı Günter Seufert, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de izole olduğu görüşünde. Seufert, AB yaptırımlarının ise Türkiye için belirleyici rol oynamayacağını savunuyor.

Türkei Mevlut Cavusoglu, Außenminister in Ankara

Çavuşoğlu: AB kıytırıktan kararlar aldı 16.07.2019

Çavuşoğlu, AB'nin yaptırım kararının Türkiye'yi etkilemeyeceğini savunarak "Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar" dedi.

Cyprus Natural Gas

Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye sondaj mesajı 18.06.2019

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden ötürü  AB Konseyi'ni Türkiye’yi kınamaya çağırdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB-Türkiye sınırına zeplinle gözetleme misyonu

Yunanistan ve AB’nin sınır koruma ajansı Frontex, Türkiye’den sığınmacı geçişinin önlenmesi için Ege’de zeplin ile gözetleme faaliyetlerine başlanacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  