 Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan′dan Türkiye′ye kınama | AVRUPA | DW | 08.10.2019

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AVRUPA

Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan'dan Türkiye'ye kınama

Kahire’de bir araya gelen Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi liderleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini kınayarak "uluslararası hukuku ihlal" suçlamasında bulundu.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e doğalgaz arama faaliyetleri için sondaj gemisi "Yavuz”u göndermesinin yankıları sürüyor.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, Salı günü AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Kahire'de bir araya geldi.

Üç liderin görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada, "Türkiye'nin Kıbrıs'a ait münhasır bölgede ve Kıbrıs karasularında yasa dışı sondaj girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu ve kınandığı" belirtilerek Türkiye "kışkırtıcı eylemlere son vermeye" çağrıldı.

Anastasiadis düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs'ın "Türkiye'nin saldırısını durdurmak için bütün mevcut diplomatik yollara başvuracağını" kaydetti.

AB dışişleri bakanlarının gündeminde

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının gelecek hafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine nasıl bir yanıt verileceğini görüşeceğini kaydetmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün yaptığı açıklamada Türk sondaj gemisi Yavuz'un Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını söylemiş, "Bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak" demişti.

Infografik Karte Umstrittene See-Zonen um Zypern

Türkiye'nin adanın doğusu ve batısında iki sondaj kuyusu açması Lefkoşa ve AB'nin sert tepkilerine yol açmıştı. Türkiye, Kıbrıs'ın petrol ve doğalgaz aradığı alanların bir kısmının, ya kendi kıta sahanlığında olduğunu ya da Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs ile eşit haklara sahip olduğu bölgelerde olduğunu söylüyor.

Kıbrıslı Rumlar Temmuz ayında Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri ile Ada'nın güneyinde 7. münhasır ekonomik bölgede doğalgaz arama faaliyeti konusunda anlaşmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve Kıbrıslı Rumların doğalgaz arama çalışmalarına karşı çıkan Türkiye, bölgeye kendi sondaj gemisini göndermişti.

  AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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