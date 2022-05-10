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Fotoğraf: DW/M. Ansary
PolitikaTürkiye

Müzik yayın saati bir saat uzatıldı

2 saat önce

Pandemi nedeniyle saat 24.00'e kadar izin verilen müzik yayınları bir saat uzatıldı. İçişleri Bakanlığı müzik yayın saatinin gece 01.00’e kadar uzatıldığını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/m%C3%BCzik-yay%C4%B1n-saati-bir-saat-uzat%C4%B1ld%C4%B1/a-61752225

İçişleri Bakanlığı, pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenenmüzik yayın saatinin, yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatıldığını açıkladı. Açıklamada bu yöndeki taleplerin Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirildiği ve müzik yayın saatinin gece 01.00'e kadar uzatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirilen kararlar şöyle:

"İlgili kanun/ mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01.00'e kadar uzatıldı.

Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak.

Kolluk birimlerinim denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.

Müzik yasağı niye kalkmıyor?

Korona salgınının etkisini artırmaya başladığında uygulanmaya başlanan müzik yayın saatlerindeki kısıtlama, tedbirlerin çoğunun kaldırılmasına rağmen sürdürülünce tepkilere yol açmıştı.

DW/TY,BK

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