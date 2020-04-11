 ″Müslümanları korumak toplumdaki tüm bireylerin görevi″ | ALMANYA | DW | 22.05.2020

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ALMANYA

"Müslümanları korumak toplumdaki tüm bireylerin görevi"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ramazan bayramı mesajında Müslümanlar ve camilere yönelik saldırılara dikkat çekerek Müslümanları korumanın devletin olduğu kadar toplumdaki her bireyin de görevi olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Ramazan bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, ülkede Müslümanlara yönelik artan şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekerek Müslümanların korunması gerektiği uyarısında bulundu.

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Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre, 2019’da Müslümanları hedef alan 871 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda iki Müslüman hayatını kaybetti, 33’ü de yaralandı. (28.03.2020)

Almanya'da dokuzu göçmen 10 kişinin öldürüldüğü saldırıların yaşandığı Hanau kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği camisine, saldırı kurbanlarını ve İslam'ı aşağılayan bir mektup gönderildi. (27.02.2020)

Berlin İçişleri Bakanı Geisel, eyaletteki camilerin üniformalı ve sivil polis tarafından daha iyi korunacağını söyledi. Geisel, Müslümanlara ait bütün lokallerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti. (25.02.2020)

"Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine, camilere yönelik saldırılara, nefret ve dışlamaya tahammül gösteremeyiz, buna izin veremeyiz" diyen Steinmeier, Müslümanların ve camilerin güvenliğinin devletin olduğu kadar toplumdaki her bireyin de görevi olduğunu vurguladı.

Hanau kentinde şubat ayında göçmen kökenli dokuz kişinin öldürüldüğü saldırıya atıfta bulunan Steinmeier, bu yılki Ramazan'ın bu saldırının gölgesinde geçtiğini kaydetti. "Gözünü ırkçı nefret bürümüş failin kurbanları arasında çok sayıda Müslüman vardı. Bu olay beni son derece sarstı. Bu, bizim barışçı birlikte yaşamımıza ve insan onuruna saygı, hoşgörü ve çeşitlilik, inanç özgürlüğü gibi bu ülkede paylaştığımız bütün değerlere yönelik bir saldırıdır" diye konuştu.

Steinmeier, "Cumhurbaşkanı olarak sizlere toplum olarak ırkçı nefretin her şekline kararlı bir şekilde karşı duracağımıza dair güvence veriyorum" dedi.

Steinmeier, koronavirüs nedeniyle ibadet yerlerinde uygulanan kısıtlamalara uyarak salgının yayılmasına katkıda bulundukları için Müslümanlara da ayrıca teşekkür etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Dışişleri Bakanı'ndan mesaj

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da tüm Müslümanların Ramazan bayramını kutlayarak, Ramazan ayının aynı zamanda birliktelik anlamına geldiğini, koronavirüs nedeniyle getirilen temas kısıtlamalarının ne kadar acı verici olduğunu anlayabildiğini söyledi. Maas, buna rağmen bu zor durumdan yaratıcı ve cömert jestlerin ortaya çıktığını ve bunun umut verici olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı, Ramazan ayında dünya çapında çatışma bölgelerindeki insani durumu gözönüne alarak Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği ateşkese pek çok bölgede uyulmamasını da eleştirdi. "Bazılarının son derece büyük bir duyarsızlıkla korona krizinin gölgesinde kendine avantaj sağlamaya çalıştığı" eleştirisinde bulunan Maas, "Yıllardır süren ağır çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki insanların nefes alacak böyle bir molaya acilen ihtiyacı vardı. Alman hükümeti dünya çapında çatışmaların çözüme kavuşması ve korona krizinin olumsuz sonuçlarının giderilmesi için çalışmaya devam edecektir" mesajını verdi.

Video izle 03:35

Hanau'da düzenlenen saldırılar sonrası Müslümanlar tedirgin

DW/dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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