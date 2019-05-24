 Lyon′da yaralıların çoğu taburcu edildi | AVRUPA | DW | 25.05.2019

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AVRUPA

Lyon'da yaralıların çoğu taburcu edildi

Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb, kente Cuma günü meydana gelen patlamada yaralananların çoğunun taburcu edildiğini, son üç yaralının da kısa süre içinde hastaneden ayrılacaklarını açıkladı.

Frankreich Anschlag in Lyon (Reuters/E. Foudrot)

Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb, kentte Cuma günü meydana gelen patlamada yaralananlardan üçünün halen bir hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı. Collomb hastaneyi ziyaretinin ardından Cumartesi günü BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, yaralılardan ikisinin hafif, birinin ise durumunun daha ağır olduğunu kaydetti.

Yaralıların büyük bir şok yaşadıklarını belirten belediye başkanı, bu kişilerin kısa süre içinde hastaneden taburcu edileceklerini söyledi. Collomb olayla ilgili olarak "Çok daha kötü bir şekilde gelişebilirdi" açıklamasını yaptı.

Fransa'nın Lyon kentinde Cuma günü yerel saatle 17.30 sularında meydana gelen patlamada 13 kişi yaralanmıştı.

Paris Başsavcılığı terörle mücadele uzmanlarının soruşturmayı devraldıklarını doğruladı. Franceinfo televizyonu Fransız İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, olay yerinde içinde patlayıcı madde ve vidalar bulunan bir torba ya da bavulun infilak ettiği bilgisine yer verdi. Emniyet güçlerinin bir şüpheliyi aradıkları bildirilirken, Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb olayın ayrıntılı bir şekilde incelendiğini açıkladı.

dpa/ BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe 

 

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