Lukaşenko: Wagner Belarus'ta kalacak

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in adının yolcu listesinde bulunduğu özel uçağın düşüşünün ardından Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Wagner mensuplarının Belarus’ta kalacağını açıkladı. Belarus devlet haber ajansı Belta, Lukaşenko'nun "Wagner yaşadı, hayatta ve Belarus’ta yaşayacak" ifadelerine yer verdi. Belarus Devlet Başkanı Wagner’in başına kimin geçeceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Prigojin'in öldüğüne ilişkin iddiaların ardından henüz doğrulanmamış bazı haberlerde, yüzlerce Wagner savaşçısının Belarus'tan kaçtığı öne sürülmüştü. Kazanın yaşandığı 23 Ağustos öncesinde halihazırda Belarus'taki Wagner askerlerinin sayısının düşmeye başladığını söyleyen Ukrayna Devlet Sınır Koruma Kurumu Sözcüsü Andriy Demçenko, olaydan sonra bu sayının düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Lukaşenko: Putin Prigojin'i uyarmıştı

Lukaşenko, Prigojin'in geçen Haziran ayında Rus ordusunun yönetici elitine karşı başlattığı kısa ömürlü isyanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Wagner lideri arasında arabuluculuk yapmıştı. Lukaşenko'nun arabulucuğulunda varılan uzlaşmayla isyan sonlandırılmış, Kremlin Prigojin'in ve Wagner mensuplarının Belarus'a gideceğini duyurmuştu. Söz konusu uzlaşmaya atıfta bulunan Belarus lideri, Prigojin'in kendisinden hiçbir zaman güvenlik talebinde bulunmadığını söyledi.

Kendisinin daha önce Wagner liderine yakın zamanda düzenlenebilecek olası bir suikast girişimi konusunda Putin'i uyardığını öne süren Lukaşenko, kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği bir ziyarette bu yönde oldukça ciddi bir istihbarat aldığını ve Rusya’nın BAE elçisi yoluyla bu bilgiyi Putin'le ve Federal Güvenlik Servisi'yle paylaştığını kaydetti. Daha sonra Prigojin'le iletişime geçen Belarus Devlet Başkanı, Wagner liderinin Putin'in bu bilgi doğrultusunda kendisini uyardığını teyit ettiğini aktardı.

Peskov: Batı'nın iddiaları yalan

Prigojin'in içinde bulunduğu belirtilen uçağın düşmesinde Moskova'nın rolü olduğu iddiaları ise Kremlin tarafından geri çevrildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, kazaya ve Prigojin de dahil uçaktakilerin trajik ölümüne dair çok fazla spekülasyon olduğunu belirterek "Elbette Batı’da bu spekülasyonlar belirli bir çerçeveden yayılıyor ve bunların tamamı yalan" diye konuştu.

Peskov, Prigojin’in ölümüne dair resmi bir teyit alıp almadıklarına ilişkin soruya ise, Putin’in Perşembe günü yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak yanıt verdi. Putin’in şu anda DNA testleri de dahil olmak üzere gerekli tüm adli analizlerin yapıldığını söylediğine işaret eden sözcü, "Bazı resmi sonuçlar yayımlanmak üzere hazır olduğunda yayımlanacaktır" diye konuştu.

Çarşamba günü Moskova'dan St. Petersburg’a gitmek üzere havalanan ve Prigojin’in yanı sıra altı Wagner üyesinin de yolcu listesinde olduğu belirtilen özel uçağın Moskova'nın 200 kilometre kuzeybatısındaki Tver bölgesinde yere çakılarak infilak ettiği, uçakta bulunan 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

DW,AP,AFP/SÖ,BK

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