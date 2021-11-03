Lufthansa korona sonrası ilk kez kâra geçti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, pandeminin başlangıcından bu yana şirketin ilk kez kâr elde etmeye başladığı belirtildi. Açıklamada, yaz aylarına yönelik yoğun uçuş talebinin "Kâr bölgesine geri dönüşü sağladığı" ifade edildi.

Çarşamba günü şirketin merkezinin bulunduğu Frankfurt'ta yapılan açıklamaya göre grup üçüncü çeyrekte 19,6 milyon yolcunun rezervasyonunu kaydetti. Bu rakam, 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki kriz öncesi seviyenin yüzde 46'sına karşılık geliyor. Şirketten yapılan açıklamada, faaliyet kârının üçüncü çeyrekte 17 milyon euroya yükseldiği kaydedilirken, geçen yılın aynı döneminde, grubun yaklaşık 1,3 milyar euro zarar ettiği bildirildi. Şirket üçüncü çeyrekte 72 milyon euro net zarar elde etti. Lufthansa geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,9 milyar euro net zarar etmiş, geçen yılı ise toplam 5,6 milyar euro zararla kapamıştı.

Açıklamaya göre grubun üçüncü çeyrek satışları bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkarak 5,2 milyar euroyu buldu.

Lufthansa, geçen yıl korona salgını nedeniyle hava trafiğinde kaydedilen büyük çaplı gerilemeden olumsuz etkilenmiş ve devlet yardımlarıyla desteklenmişti.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Lufthansa Alman havayolu şirketi Lufthansa salgın nedeniyle 2020'nin ilk yarısında yaklaşık üç milyar euro zarar etti. Yetkililer şirkette tam zamanlı sözleşmeyle çalışan yaklaşık 22 bin personel fazlası olduğu görüşünde. Lufthansa CEO'su Carsten Spohr şirketin uzun vadede küçülmeye gitmesi gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 760 uçaklı filodan 100 uçağın çıkarılması planlanıyor.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Ryanair Avrupa'da sivil hava taşımacılığı lideri Ryanair nisan ve haziran aylarında geçen senenin aynı zaman dilimine göre yüzde 95 oranında ciro kaybı yaşadı. Her ne kadar korona krizi İrlandalı şirketi kuruluşundan bu yana ilk kez net bir kayıpla karşı karşıya bıraksa da, şirketin 185 milyon euroluk zararı sektörün diğer şirketlerinin kayıplarına göre düşük bir seviyede.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? International Airlines Group (IAG) İngiliz-İspanyol şirketi IAG 5,3 milyar euroya düşen cirosunun yaklaşık 1,37 milyar euroluk bir faaliyet kaybına neden olduğunu açıkladı. Çokuluslu şirket hurdaya çıkarılacak jet taramalarının toplam 2,2 milyar euro zarara neden olmasını bekliyor. IAG’nin kardeş şirketi British Airways'te çalışan 12 bin personel de işten çıkarılacak. Bu rakam şirket çalışanlarının dörtte birine tekabul ediyor.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Air France KLM Fransa'nın Air France ile Hollanda'nın KLM şirketlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan Air France KLM'in cirosu geçen seneye oranla yüzde 83 zarar kaydederek 1,18 milyar euro oldu. Şirket ayrıca 1,55 milyar euroluk faaliyet kaybı yaşadı. Air France ve Hop!’un toplam 7 bin 580 kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Hollandalı KLM ise 2022'ye kadar toplam 33 bin çalışandan 5 binine çıkış verecek.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Easyjet Ucuz uçak bileti satışlarıyla ünlü İngiliz şirket Easyjet nisan-haziran arası yaklaşık 360 milyar euro zarar etti. 315 uçaklı filodan sadece on uçağı faaliyette tutan şirket yaklaşık 7,7 milyon euroluk ciro ile 2019'un aynı çeyreğinde elde edilen yaklaşık 1,8 milyar euronun hayli gerisinde kaldı. Mayıs ayında açıklamalarda bulunan Easyjet yetkilileri 4 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Norwegian Koronavirüs salgını öncesinde de kritik bir süreçten geçen Norveçli şirket Norwegian ticari bilgilerini ağustos ayı sonunda paylaşacağını duyurdu. Nisan ayında İsveç ve Danimarka'da bulunan kardeş şirketlerinin faaliyetlerini durduran Norwegian 4 bin 700 pilot ve kabin görevlisini işten çıkardı.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? SAS İskandinav Hava Yolları SAS tarafından geçen aylarda yapılan açıklamalara göre şirket çalışanlarının yarısının, yani yaklaşık 5 bin çalışanın işten çıkarılması sözkonusu. Şirket hisselerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran Danimarka, İsveç ve Wallenberg Vakfı bir kurtarma paketi hayata geçirdi.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Wizz Macar havayolları şirketi Wizz mayıs ayında rakiplerinden daha fazla uçuş seferi gerçekleştirmesine rağmen, yaklaşık 9 milyon euro kâra karşın 57 milyon euro zarar etti. Şirkette görev yapan 5 bin personelin yüzde 20'si işini kaybetti.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Condor Alman tatil ve havayolu şirketi Condor, geçen yıl ana holdingin yüzlerce çalışanı işten çıkarması sonrasında, koronavirüs krizini yeni bir personel tasfiyesine gitmeden atlatmayı planlıyor. Şirket kısa mesai ve sendikalarla varılan kriz anlaşmaları ışığında personel giderlerini düşük tutacak. 4 bin 200 kişinin çalıştığı holding, ticari rakamları hakkında veri paylaşmıyor.



Şirketin CEO'su Carsten Spohr, "Bizi başarıya ulaştıracak yolda ilerlemeyi sürdürmeliyiz" dedi. Şirket bu süreçte özellikle maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Şimdiye kadar uygulanan tasarruf önlemleri kapsamında yıllık yaklaşık 2,5 milyar euro tasarruf sağlandığı belirtildi. Spohr, böylece "2024 yılına kadar planlanan yıllık 3,5 milyar euro tasarrufun yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştirildiğini" sözlerine ekledi.

Lufthansa aldığı önlemler arasında personel çıkarmayı da sürdürecek. Şirketten yapılan açıklamada, gönüllülük programları, ciro ve sosyal planlar kapsamında şimdiye kadar sırf Almanya'da 2021 yılında dört bin çalışanın işten ayrıldığı belirtilirken, üç bin kişi ile de bu konuda anlaşmaya varıldığı vurgulandı. Eylül sonuna kadar şirkette Austrian Airlines, Swiss ve Brussels Airlines bünyesinde de olmak üzere 107 bin kişi istihdam ediliyordu. Şirket, toplam çalışan sayısını 100 bin civarında sınırlamayı planladığını açıkladı.

AFP/TY,SSB

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