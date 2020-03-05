 Lufthansa devletten mali destek istemeyi düşünüyor | ALMANYA | DW | 13.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Lufthansa devletten mali destek istemeyi düşünüyor

Koronavirüs Avrupalı havayolları şirketlerini de vurdu. Lufthansa Alman hükümetinden mali destek isteme seçeneğini gözden geçirdiğini duyurdu. Havaalanlarının kapatılması da gündeme gelebilecek.

default

Alman havayolları şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle yaşanan kriz nedeniyle devletten mali yardım ve faaliyetlerin azaltılması gibi seçeneklere başvurmayı planlıyor.

Lufthansa yönetim kurulu başkanı Carsten Spohr, krizin etkilerinin giderek daha dramatik bir hal aldığını belirterek Almanya dışında Avusturya ve İsviçre gibi şubelerinin bulunduğu ülkelerin hükümetleriyle "gerektiğinde aktif destek sağlanması" konusunu görüşmek istediklerini kaydetti.

Reuters haber ajansının Spohr'un şirket çalışanlarına yönelik bir video mesajına dayandırdığı habere göre Spohr Lufthansa'nın günde aldığı rezervasyon iptalleri sayısının rezervasyonları geçtiğini belirterek ABD'nin Avrupa'dan uçuşlara getirdiği kısıtlamalar gibi önlemlerin krizi daha da derinleştirdiğini kaydetti. Lufthansa'nın ABD'ye uçuş sayısının günde 70'ten dörde indiği belirtiliyor.

"Uçakların üçte ikisi yerde kalacak"

Reuters'ın şirket çevrelerine dayandırdığı haberinde devlet kefaletli kredilerin seçenekler arasında görüldüğü, ancak şirketin henüz böyle bir başvuruda bulunmadığı kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre Spohr video mesajında "önümüzdeki günlerde şirkete ait yaklaşık 800 uçaktan en az üçte ikisi havalanamayacak" dedi. Lufthansa bu hafta içinde yaptığı açıklamada uçuş sefer sayısını yarı yarıya azaltacağını, Mart sonundan Nisan sonuna kadar toplam 23 bin uçuşun iptal edilebileceğini bildirmişti. Spohr, koronavirüs salgınının dünya ekonomisine etkileri henüz kestirilemediği için Frankfurt, Münih, Viyana ve Zürih gibi ana noktalarda ek önlemler planlandığını, havaalanları ya da merkezlerin geçici olarak kapatılması gibi önlemlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

"Eşi görülmemiş" kriz

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) Yöneticisi Matthias von Randow, mevcut durumun 2001'deki 11 Eylül saldırıları ya da 2008'deki mali kriz gibi şokların hepsinden daha kötü olduğunu belirterek havayolları şirketlerinin vergi ödemelerinin ertelenmesi gibi ek önlemler alınmasını istedi.

British Airways Cuma günü yaptığı açıklamada "değişen koşullar nedeniyle istihdamdaki mevcut seviyenin daha fazla sürdürülemeyeceğini" belirterek işten çıkarma yoluna başvuracağını açıklamıştı.

Air France da "eşi görülmemiş" bir krize karşı koyabilmek için kısa mesai uygulamasına geçileceğini bildirdi.

DW,rtr,dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Borsalarda 2008’den beri en kötü hafta yaşanıyor

Küresel piyasalarda koronavirüs paniği devam ediyor. Borsalar 2008 yılından bu yana en kötü haftasını yaşarken, Dolar/TL yükselişini sürdüyor. (13.03.2020)  

Alman ekonomisinde koronavirüs nedeniyle darboğaz endişesi

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracat şampiyonu Alman ekonomisinde tedarik zinciri endişesi hakim. Bir araştırmaya göre, Alman şirketlerinin yüzde 56,2'si koronavirüsün olumsuz etkilerini hissediyor. (12.03.2020)  

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

Çin'in ithalatı koronavirüs salgını nedeniyle 2020'nin Ocak-Şubat aylarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azaldı. (07.03.2020)  

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Koronavirüs nedeniyle İran- Irak sınırını kapatan Türkiye’nin Ortadoğu ile milyarlarca dolarlık ticareti tehlikede. Öte yandan AB’nin Çin ithalatının bir kısmını Türkiye’ye kaydırması, üretimi yüzde 25 artıracak. (03.03.2020)  

Benzer içerik

Coronavirus in Südkorea Drive-Through-Test

Koronavirüse yakalananların sayısında artış 05.03.2020

Koronavirüse yakalananların sayısı dünya genelinde 93 bine çıktı. Türkiye üzerinden Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla Singapur’a giden bir yolcuda koronavirüs tespit edildiği öne sürüldü.

Tokio Börsen mit Verlusten

Dünya ekonomisinde koronavirüs krizi 02.03.2020

Koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 89 bine çıkarken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, küresel ekonomik büyümenin salgın yüzünden yarı yarıya gerileme olasılığına dikkat çekti.

Italien Regierung schränkt Reise- und Versammlungsfreiheit im ganzen Land ein

İtalya’nın tamamı karantina altında 10.03.2020

İtalya’da koronavirüse karşı geçtiğimiz Pazar günü ülkenin kuzey bölgelerinde yürürlüğe sokulan karantina, ülkenin tamamında uygulanmaya başlandı. Kuzey Kıbrıs'ta ise ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Flügel adlı oluşum AfD'li Björn Höcke tarafından kurulmuştu

İslam ve göç karşıtı AfD'nin "Flügel" kanadı izlenecek

Almanya'da istihbarat, İslam ve göç karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin radikal olan "Flügel" kanadını izleme kararı aldı. Oluşumun radikal amaçlar güttüğünün tespit edildiği açıklandı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  