 Lufthansa 1300 uçuşu iptal etti | ALMANYA | DW | 06.11.2019

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ALMANYA

Lufthansa 1300 uçuşu iptal etti

Alman havayolları şirketi Lufthansa uçuş görevlilerinin greve gideceğini duyurmasının ardından bin 300 uçuşu iptal etti.

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Uçuş görevlilerinin perşembe günü itibarıyla 48 saat greve gideceklerini duyurmasının ardından Alman havayolları şirketi Lufthansa bin 300 uçuşunu iptal etti.

Şirket tarafından çarşamba günü kamuoyuna duyurulan yeni uçuş planına göre, tüm Lufthansa grubuna ait yaklaşık 3 bin uçuştan perşembe günü 700, cuma günü ise 600'ü iptal edilecek. Toplam bağlantı sayısının içinde greve gitmeyen Swiss, Austrian, Edelweiss ve Brussels gibi havayolu şirketlerinin uçuşlarının da bulunduğu belirtildi.

Alman kabin personeli sendikası Ufo, grevin Lufthansa genelinden diğer havayolu firmalarına da genişletilebileceğini kaydetti. Lufthansa’nın yolcularına biletlerini ücretsiz olarak değiştirebilecekleri birçok alternatif uçuş seçeneği sunulduğu da bildirildi.

Deutschland Lufthansa Streik der Flugbegleiter

Lufthansa’nın başvurusu reddedilmişti

Lufthansa’nın grevi engellemek için Frankfurt İş Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmiş, şirket konuyu Eyalet İş Mahkemesi’ne taşımıştı. Grevin yasal olup olmadığının görüşüleceği ikinci bir duruşmanın çarşamba günü yapılabileceği, ancak Eyalet İş Mahkemesi’nin henüz bir duruşma tarihi belirlemediği kaydedildi.

Grevin önlenebilmesi için son çarenin ise Lufthansa’nın uzlaşma talep etmesi olacağı belirtiliyor. Sendika sözcüsü Nicoley Baublies, şirketin Ufo yönetimini tanıması anlamına gelecek bu adımdan memnuniyet duyacaklarını kaydetti. Lufthansa, sendika yönetiminin yönetmeliğe uygun şekilde göreve gelmediğini, bu nedenle de toplu iş sözleşmesini sonlandırma yetkisine sahip olmadığını savunuyor.

Ufo’nun talepleri arasında yaklaşık 21 bin Lufthansa uçuş görevlisine daha yüksek maaş ve harcırah ödenmesi ile süreli çalışanlar için sabit kadrolara geçiş imkanlarında iyileştirme bulunuyor.

dpa/BW,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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