 Londra′da yüz binlerce kişi Brexit′e ″hayır″ dedi | AVRUPA | DW | 23.03.2019

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AVRUPA

Londra'da yüz binlerce kişi Brexit'e "hayır" dedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Brexit karşıtlarının düzenlediği gösteriye yüz binlerce kişi katıldı. Göstericiler, Brexit'in engellenmesi için ikinci bir referandum talep ediyor.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasına (Brexit) karşı düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. Göstericilerin çoğunun lacivert-sarı renklerindeki AB bayrakları taşıması, hatta bu renklerde giyinmesi dikkat çekti.

"People's Vote" (Halk Oylaması) adlı girişim tarafından düzenlenen eylemde, katılımcılar ikinci bir referandum yapılmasını talep ediyor.

Girişim, bu ikinci referandumla İngiltere'nin AB çıkmasının engellenmesini istiyor. Ekim ayında aynı taleple yapılan gösteriye, 500 binden fazla kişi katılmıştı.

Londra'da Hyde Park'tan başlayan hükümet binalarının bulunduğu Westminster'da düzenlenen yürüyüşe katılanlar arasında Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İskoçya lideri Nicola Sturgeon ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson gibi siyasetçiler de vardı.

Londra Belediye Başkanı Khan, gösteri öncesinde yaptığı açıklamada, "Brexit tam bir kargaşaya dönüşen bir kaos" ifadesini kullanmıştı.

Großbritannien London People's Vote Demonstration

Londra'da gösteride eylemciler ikinci bir referandum talep etti

Brexit netlik kazanmadı

2016'daki referandumun ardından Londra ve Brüksel arasında yapılan çetin müzakerelere rağmen İngiltere'nin AB'den ne zaman ve nasıl çıkacağı henüz netlik kazanmadı.

Perşembe günü Brüksel'de yapılan AB liderler zirvesinde, May'in Brexit'i 29 Mart'tan 30 Haziran'a erteleme talebi kabul edilmemişti. Bunun yerine İngiltere Parlamentosu'nun AB ile varılan Brexit anlaşmasını onaylaması halinde üyelikten çıkış tarihinin 22 Mayıs'a, anlaşmanın onaylanmaması durumunda ise Brexit'in 12 Nisan'a kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Ancak Brexit anlaşması parlamentoda daha önce iki kez reddedildiği için, May'in yeterli destek almadan anlaşmayı üçüncü kez onaya sunmayabileceği belirtiliyor.

Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Brexit lehine oy kullanmıştı. Yüzde 48'i ise Birleşik Krallık'ın AB'de kalmasından yana oy vermişti. Brexit karşıtlarının ikinci bir referandum talebi ise Başbakan Theresa May tarafından reddediliyor. May, ikinci bir referandumun ülkedeki bölünmüşlüğü derinleştireceğini savunuyor.

Großbritannien London People's Vote Demonstration

Pankartta "Geleceğimi geri alabilir miyim, lütfen" yazıyor

AFP,rtr/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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