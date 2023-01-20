Londra: Wagner'in Ukrayna'da 50 bin savaşçısı var

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan günlük istihbarat raporuna göre Rus paralı asker grubu Wagner'in hali hazırda Ukrayna'da 50 bine yakın savaşçısı bulunuyor. Bakanlık, Wagner askerlerinin Ukrayna'da artık "kilit öneme sahip bir bileşen" haline geldiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugüne dek faaliyetleri şeffaf olmayan grubun Rusya'da Aralık sonunda resmen ticari olarak tescillendiğini belirtti. Ancak yönetim danışmanlığı yapan bir şirket olarak kayıtlara geçirildiği bilgisi verildi. Bu şirketin paramiliter faaliyetlerinde ne kadar kullanıldığı ise bilinmiyor. Rusya'da özel güvenlik ve askeri şirketler yasal değil.

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Wagner'in patronu isim Yevgeny Prigozhin'in şirketini kısmen hükümetten diğer şirketleri için aldığı kamu ihaleleriyle finanse ettiği iddia ediliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, "Tescil muhtemelen Prigozhin'in ticari kârını en üst düzeye çıkarmasını ve giderek daha fazla itibar kazanan grubu daha da meşrulaştırmayı hedefliyor" denildi.

Wagner'in patronu Yevgeny Prigozhin Fotoğraf: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden bu yana savaşın gidişatına dair günlük istihbarat raporu yayımlıyor. Moskova Londra'nın bu açıklamalarını "dezenformasyan" diye nitelendiriyor.

dpa / HT,JD