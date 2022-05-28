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Syevyerodenetsk'te Rusya yanlısı bir ayrılıkçı asker
Fotoğraf: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

"Rusya güçlerini Lyman kentinde yoğunlaştıracak"

57 dakika önce

Ukrayna'nın stratejik açıdan önemli olan Lyman kentini ele geçiren Rusya'nın askeri birliklerini gelecek günlerde bu kente yoğunlaştıracağı tahmin ediliyor.

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İngiltere istihbarat servisleri Rusya'nın askeri birliklerini gelecek günlerde Lyman kentine yoğunlaştıracağı tahminini paylaştı. İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan küçük kentin Cuma günü itibarı ile büyük ölçüde Rus kontrolünde olduğunu doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşın başından beri İngiltere hükümeti istihbarat bilgilerini alışılmadık şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Moskova Londra'yı hedef gözeterek dezenformasyon kampanyası yapmakla suçluyor.

Demiryollarının kesiştiği ve Donets Nehri üzerindeki birçok karayolu ve demiryolu köprüsüne geçişin olduğu Lyman kentinin stratejik önemi büyük. Rusya'nın Donbas'taki ilerleyişi açısından da Rus birliklerinin kenti almasının son derece önemli olduğu kaydediliyor. Rusya'nın bu güzergah üzerinden Ukrayna'nın kontrolündeki Slovyansk ve Kramatorsk kentlerine ilerlemesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

Ria Novosti'ye konuşan Rusya yanlısı ayrılıkçı bir polis temsilcisine göre Syevyerodonetsk de Rus ordusunun ablukası altında. Ajans haberinde Ukrayna askerlerinin kenti terk edemediğini ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Donbas'taki durumu "çok, çok zor" olarak niteledi. Zelenskiy Rus ordusunun doğuya azami düzeyde top ve birlik konuşlandırdığını söyledi. Zelenskiy bölgede roket ve hava saldırıları dahil ağır bir bombardımanın söz konusu olduğunu belirtti.

"Ülkemizi mevcut savunma kaynaklarımız izin verdiği ölçüde koruyoruz" diyen Zelenskiy, "Bunları artırmak için her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

 

AFP,dpa / EC,ET

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