 Londra şüphelisi eski mahkûm çıktı | AVRUPA | DW | 30.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Londra şüphelisi eski mahkûm çıktı

İngiltere başkenti Londra'daki bıçaklı saldırının şüphelisinin, terörden hüküm giymiş eski bir mahkûm olduğu açıklandı.

default

İngiliz polisi, Londra Köprüsü üzerinde iki kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelisinin kimliğini açıkladı.

Polisin yaptığı açıklamada, olay yerinde öldürülen 28 yaşındaki Usman K.'nin, 2012 yılında terör suçundan hüküm giydiği ve Aralık 2018'de şartlı tahliyeyle hapisten çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre şüpheli 2012'de, El Kaide'den ilham alan ve Londra Borsası dâhil bazı hedeflere yönelik bombalı saldırı planı yapan bir terörist grubun diğer sekiz üyesiyle birlikte ceza aldı. Pakistan'da "terör eğitimi" almak gibi planlar yaptığı gerekçesiyle de suçlu bulunan şüpheli, çarptırıldığı sekiz yıllık hapis cezasının dolmasına kısa bir süre kala cezaevinden çıktı.

Usman K.'nin polis tarafından vurularak öldürüldüğü Cuma günkü saldırıda, üç kişi de yaralanmıştı.

Akıllara 2017 yılında sekiz kişinin öldürüldüğü Londra Köprüsü saldırısını getiren bu olay, İngiltere'de 12 Aralık'ta düzenlenecek erken seçimlere iki haftadan az bir süre kala gerçekleşti. 2017'deki saldırı da benzer şekilde, erken seçimlerinden beş gün önce düzenlenmişti.

İngiltere'de dünkü saldırı sonrası ara verilen seçim kampanyasına bugün yeniden başlandı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe 

Önerdiğimiz linkler

Londra’da bıçaklı saldırı

İngiltere’nin ünlü polis teşkilatı Scotland Yard, başkent Londra’da düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. (29.11.2019)  

Dördüncü denemede erken seçimin yolu açıldı

Parlamentoya sunduğu üç erken seçim tasarısı da reddedilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sunduğu dördüncü tasarı Avam Kamarası’nda kabul edildi. Birleşik Krallık’ta 12 Aralık’ta erken seçimler yapılacak. (30.10.2019)  

Benzer içerik

England London Bridge Schießerei

Londra’da bıçaklı saldırı 29.11.2019

İngiltere’nin ünlü polis teşkilatı Scotland Yard, başkent Londra’da düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Syrien, Baghouz: Männer, die verdächtigt werden, IS Kämpfer zu sein zu sein werden von der SDF durchsucht

SDG 300 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktı 03.03.2019

Suriye Demokratik Güçleri yaklaşık 300 IŞİD'li tutukluyu herhangi bir çatışmada yer almadıkları gerekçesiyle serbest bıraktı.

Syrien Russische Luftangriffe nahe Idlib

Rusya İdlib'e saldırıları savundu 06.09.2018

Rusya, Suriye'de İdlib'e düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili, "Teröristleri öldürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Fransa ise Şam'ın İdlib'de kimyasal silah kullanması durumunda Suriye'yi vuracağını bildirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşi Macron ile İstanbul'da düzenlenen Suriye zirvesinde bir araya gelmişti. (27.10.2018)

Fransa'dan Erdoğan'a diplomatik tepki

Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı Erdoğan'ın Macron'a ettiği "hakaretler" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırma kararı aldı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  