Lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun yayını sona erdi

Yaklaşık 30 yıldır 95.0 frekansından yayın yapan Açık Radyo'nun yayınları RTÜK'ün lisans iptali kararının ardından sona erdi. Radyo çalışanları, bu vedayı "kısa bir ara" olarak tanımlıyor.

Türkiye'nin en köklü bağımsız radyo istasyonlarından biri olan Açık Radyo'nun yayınları, 16 Ekim günü TSİ 13.00 itibarıyla sona erdi. İstasyonun karasal yayınının yanı sıra dijital mecralardaki yayınına da son verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) lisans iptaline karşı "hukuk mücadelesini" sürdürmeyi planlayan radyo yönetimi, yasal sürecin sonuçlanmasının ardından yeniden yayın hayatına dönmeyi hedefliyor.

Açık Radyo'nun son yayınına katılan radyo çalışanları bu vedayı "kısa bir ara" olarak tanımladı.

TSİ 17.30'da Tophane'deki Açık Radyo binası önünde radyo yönetimi tarafından konuya ilişkin bir basın açıklaması yapılacak.

Radyo tarafından 11 Ekim'de yapılan açıklamada, "Türkiye'de ve belki de dünyada en geniş çapta ses ve ifade biçimlerine muazzam bir alan açmış radyomuz tamamiyle bürokratik ve teknik bir gerekçeyle ifade özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Oysa milyonlarca dinleyicisinin kolaylıkla şahitlik edebileceği gibi Açık Radyo bunca yıldır yaratmış olduğu toplumsal etki sayesinde susturulamaz" denilmişti. Çeşitli yasal yollara başvurmak suretiyle hukuki mücadeleyi sürdürecekleri mesajının paylaşıldığı açıklamada, "Karasal yayın hayatımıza ilişkin bu ayrılığın, geçici olacağını ve bir an önce sona ereceğini umuyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Son günlerde sosyal medyada birçok kişi #AçıkRadyoAçıkKalmalı ve #AçıkRadyoSusturulamaz etiketleriyle dayanışma mesajları verdi.

Ne olmuştu?

RTÜK tarafından daha önce beş kez yayın durdurma ve idari para cezasına çarptırılmış olan Açık Radyo'nun yayın lisansı, yayın durdurma kararını uygulamadığı için Temmuz ayında iptal edilmişti. RTÜK, söz konusu cezayı, radyoda yayınlanan günlük haber programı Açık Gazete'ye katılan bir konuğun "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanması ile gerekçelendirmişti. RTÜK, ilgili kararının metninde, 24 Nisan yayınında kullanılan bu ifade için "hamasi ve tarafgir tutum" nitelendirmesini yapmıştı.

Açık Radyo'nun yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin açtığı davanın görüldüğü Ankara 21'inci İdare Mahkemesi, söz konusu işlemle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı vermişti. RTÜK bu karara itiraz etmiş, itirazı reddedilmiş ve radyo yayına devam ettiğini duyurmuştu. Ancak 27 Eylül 2024'te aynı mahkeme bu kez "yürütmenin durdurulması isteminin reddine" karar verdi. Ardından da Açık Radyo, yayın lisansının iptali kararının 11 Ekim'de kendilerine tebliğ edildiğini duyurdu.

13 Kasım 1995 yılından bu yana yayın yapan Açık Radyo, 30’uncu yaşını kutlamaya hazırlanıyordu.

DW / BÜ, CÖ

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