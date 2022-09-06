Almanlar kışı Türkiye'de mi geçirecek?

Alman ucuz marketler zinciri Lidl'in Side'de Ocak 2023 için her şey içinde 21 gecelik tatil kampanyası yoğun tartışmalara neden oldu. Peki Almanlar gerçekten kışın Türkiye’ye mi gelmeye hazırlanıyor?

Alman ucuz marketler zinciri Lidl'in Side'de Ocak 2023 için her şey içinde 21 gecelik tatil kampanyası yoğun tartışmalara neden oldu. Peki Almanlar gerçekten kışın Türkiye'ye mi gelmeye hazırlanıyor?

Side Kumköy'de, merkeze 7 kilometre mesafedeki bir otelde Ocak 2023'te 21 gece/22 günlük her şey dahil iki kişilik odada tatil kişi başına 799 euro yerine sadece 599 euro. Kendisine ait kum ve taşlı sahili de olan bu otelde oda deniz manzaralı olsun denirse üzerine 353 euro daha ekleniyor. Aynı oda Şubat'ta 649, Nisan ayında 899, Mayıs ayında 999, Haziran-Eylül arasında 1399 ya da 1499 euroya kiralanabiliyor.

Almanya'nın ucuz marketler zincirlerinden biri olan Lidl'in Ocak ayı için sunduğu bu Side kampanyası Türkiye'de yoğun tartışmalara neden oldu. Enerji darboğazı yaşaması muhtemel Almanların kışı Türkiye'de ucuza geçireceği yorumları yapıldı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmesi nedeniyle Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Almanya'da doğal gaz depolarının doluluk oranı başka ülke ve kaynaklardan satın alınanlarla birlikte halen yüzde 86 civarında olsa da hükümet, 1 Eylül itibarı ile hem konutlar hem de kamu ve özel sektör için bir enerji tasarruf planını yürürlüğe koydu. Yasal düzenlemelere göre Almanya'da herhangi bir darboğaz halinde tedarik önceliği vatandaşta. Bu garantiye rağmen kimi Almanlar olası bir sıkıntıya karşı alternatiflere yöneldi. Bazıları şömine veya elektrikli ısıtıcılar satın almaya başladı. Ancak artan taleple birlikte onlar da zamlandı.

Yunanistan'dan "bize gelin" çağrısı

Beklenen zorlu kış nedeniyle Yunanistan'dan gelen çağrılar ise Almanların bu kışı daha çok sıcak ülkelerde geçirmek isteyebileceği beklentisine yol açtı. Ancak Yunanistan, Alman emeklileri soğuk kışı sıcak Yunanistan'da geçirmeye davet etmiş olsa da Almanların tercih ettiği pek çok turistik otel, kapılarını Ekim veya Kasım ayında kapatıp Paskalya tatilinin başlamasından hemen önce 1 Nisan'dan itibaren yeniden açıyor. Aynı dönemde o bölgelere uçuş da yapılmadığından kış aylarının Yunanistan'ın tatil beldelerinde geçirilmesi gerçekçi görünmüyor.

Enerji ve enflasyon nedeniyle kışın sıcak ülkelere ilgiyi artırdığı yönünde henüz güvenilir veriler de yok. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Sözcüsü Torsten Schäfer'in DW Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, hâlâ pek çok eyalette okul tatilinin sürdüğünü, insanların yaz tatilinden dönmediğini ve Ekim ayındaki sonbahar tatili için bile rezervasyonların tam olarak başlamadığını söylüyor ve Almanların genelde son dakikada harekete geçtiğini vurguluyor. Dolayısıyla önümüzdeki kışa yönelik eğilim saptamanın imkansız olduğunu belirtiyor.

Schäfer, ancak DRV'nin 12 Ekim'de sunacağı raporunda kışa yönelik ipuçları verilebileceğine dikkat çekti.

Pazarlar da Alman turistlerin en sevdiği yerlerden. Fotoğraf: Westend61/IMAGO

Lidl'in kampanyası gibi tatiller yeni mi?

Alman tur şirketleri benzeri kış tatillerini aslında uzun süredir sunuyor. Almanya Seyahat Acentaları Birliği'nin (DRV) DW Türkçe'ye verdiği bilgiye göre söz konusu tatiller yıllardır küçük bir grubun ilgi gösterdiği bir seyahat türü. Kış aylarının geçirildiği söz konusu tatillerde önde gelen destinasyonlar da Türkiye, Tunus, Mısır, Kanarya Adaları ve Tayland.

DRV Sözcüsü Thorsten Schäfer, "Kışın soğuğundan kaçmak isteyenler ve yer ile zaman konusunda esnek davranabilenler ile okul çağında çocuğu olmayan herkes için bu sene de uygun kampanyalarımız var" diye konuştu.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Almanya Federal İstatistik Dairesi ise kış aylarını yurt dışında geçirenlere yönelik kesin veriler olmadığını aktardı. Bunun nedeni ise uzun tatil kavramı için resmi bir tanım olmaması. Yani üç hafta mı uzun tatil, yoksa üç ay mı, bu sorunun resmi bir cevabı yok.

Sadece Side ve Türkiye mi ucuz?

Almanya'daki farklı seyahat portallarının sayfalarına bakıldığında kışın tercih edilen İspanya, Türkiye, Tunus veya bazı Uzak Doğu ülkelerinin Ocak ayında en ucuz destinasyonlar olduğu görülüyor. Tartışmalara neden olan Lidl'in sunduğu gibi 21 gece/22 günlük tatil Ocak 2023'te arandığında ise Antalya Belek'te 550 eurodan başlayan tatil fırsatlarının olduğu göze çarpıyor.

Tunus'ta 21 gecelik tatil 443 euro ile Türkiye'den de ucuz olabiliyor. Tunus ve Türkiye'yi 584 euro ile Mısır takip ederken Almanların en sevdiği Balear Adaları'ndan Mallorca'da 636 euroya üç hafta kalınabildiği görülüyor.

Kimi oteller ise kendileri için en kötü sezon olan Ocak-Mart arasında 90 günlük uygun konaklama kampanyaları bile sunuyor. Bunları sunan Türkiye, Tunus gibi ülkelerde fiyatlar 1800-2600 euro arasında. Sevilen destinasyonlarda pek çok otel, kapılarını kapatmak yerine kısmen hizmet vererek ölü dönemi atlatmayı deniyor.

Tartışma yaratan Lidl'in Side tatili benzeri tatiller yeni bir fenomen değil. Fotoğraf: Ozan Kose/AFP

Enerji turizmi olacak mı?

Almanya'dan çok sayıda kişinin enerji tasarrufu için Türkiye gibi ülkeleri tercih edeceğine ise şimdilik şüpheli bakılıyor. Zira başka bir ülkede uygun fiyata kışı geçirecek olsa da Almanya'da kirasını ve yan giderlerini ödemeyi sürdürmesi şart. Nitekim Almanya'da elektrik, doğal gaz gibi yan giderler, bir önceki senenin tüketimi baz alınıp belirleniyor ve vatandaş onu, içinde bulunduğu sene sabit aidat olarak ödemeye devam ediyor. Sene sonunda da kullandığı miktara göre yapılan hesaplamada eksiği varsa ilaveten ödüyor, fazla ödeme yaptıysa da hesabına o miktar iade ediliyor. Dolayısıyla önümüzdeki kış bir kişinin yurt dışına gitmesi halinde bile ödeyeceği sabit aidatları olmaya devam edecek. Ayrıca evinin rutubetlenmesini engellemek amacıyla az da olsa ısıtması zaten şart.

Türkiye gibi ülkelere gidilmesi halinde önümüzdeki dönemde ortaya çıkması muhtemel bir diğer tartışma konusu da enerjiden tasarruf edilip edilmeyeceği. Bu noktada da Alman turistlerin Türkiye'ye gitmesi halinde enerjiden tasarruf edilmeyeceği, gidilen otelin enerji kullanımı olacağı hatırlatılıyor. Ayrıca gidilen ülkenin Rusya ile ilişkisi de etik bir tartışmayı beraberinde getirebilir. Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmaması nedeniyle Türkiye'ye eleştirel bakan Almanların bu tutumu tatil tercihlerini de etkileyebilir.

Pandemiden sonra Almanlar kesenin ağzını açtı

DRV Sözcüsü Schäfer, öte yandan yaz tatili döneminden ise sektörün memnun olduğunu, satışların iyi gittiğini, uzun pandemi döneminden sonra Almanların tatil için cömertçe harcama yaptığını vurguladı.

Bu yaz Almanların en fazla tercih ettiği destinasyonların başında Mallorca ve Kanarya Adaları ile İspanya, Yunanistan ve Türkiye geliyor. Onları Hırvatistan, Portekiz, Mısır ve Maldiv Adaları izliyor. Tatil fiyatlarının genel olarak arz talep arasındaki dengeyle belirlendiğini kaydeden DRV, özellikle okul tatillerinde fiyatların bu sebepten dolayı zirve yaptığını, sadece o dönem gidebilenlerin erken rezervasyon yapmasıyla tasarruf edebildiğini de kaydediyor.