Lidl: Side tatili kısa sürede tükendi

Türkiye'de yoğun tartışmalara yol açan, Alman ucuz marketler zinciri Lidl'in Side tatilinin yoğun ilgi gördüğü bildirildi. DW Türkçe'nin sorusuna cevaben yolladığı açıklamada Lidl, "Bahsettiğiniz 22 günlük Türkiye tatili Ocak 2023 ayı için 599 Euro'ydu ve karşılaştığımız talep sınırlı kontenjanımızı hemen aştı ve tükendi. Söz konusu tatili daha yüksek fiyata satın almak bile imkansız. Tur operatörlerimiz ile beraber, müşterilerimize bu cazip fiyatla daha fazla kontenjan sunabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Lidl, Aldi gibi süpermarket zincirleri uzun yıllardır normal ürünlerinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerine kısa veya uzun seyahat ve tatil satışları da yapıyor.

Lidl şirketinin 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olan son broşürünün kapağında üç haftalık Side tatili yer almış, söz konusu tatilin kişi başına 799 euro yerine 599 euroya satılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu beş yıldızlı otelin Side Kumköy'de, merkeze 7 kilometre mesafede olduğu ve Ocak 2023'te 21 gece/22 gün her şey dahil iki kişilik odada, tatilin kişi başına 599 euroya satılacağı belirtilmişti. Aynı odanın Şubat'ta 649, Nisan ayında 899, Mayıs ayında 999, Haziran-Eylül arasında 1399 ya da 1499 euroya ayırtılabileceği belirtiliyordu.

DW Türkçe, tartışmalara neden olan üç haftalık tatil için Lidl'in o otelde ne kadar kontenjanı olduğunu da sordu, ancak şirket buna dair bilgi vermedi. Uzmanlar, şirketlerin genelde ucuza sınırlı kontenjan ayırtıp "...tan başlayan fiyatlarla" şeklinde en ucuz fiyat reklam yaptığına dikkat çekiyor ve söz konusu Side tatilinin kontenjanının da muhtemelen çok sınırlı olduğu tahmininde bulunuyor.

"Almanlar kışı sıcak ülkelerde geçirecek" iddiaları doğru mu?

Lidl'in söz konusu tatil kampanyası Türkiye'de yoğun tartışmalara neden oldu ve Rusya'nın doğal gaz akışını kestiği Almanya'da enerji darboğazı yaşanabileceği ve Almanların kışı Türkiye'de ucuza geçirebileceği yorumları yapıldı.

Ancak sektör temsilcileri, enerji ve enflasyon nedeniyle kış dönemi için sıcak ülkelere ilginin arttığı yönünde henüz güvenilir veriler olmadığını belirtiyor. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Sözcüsü Torsten Schäfer'in DW Türkçe'ye aktardığına göre, Almanya'da hâlâ bazı eyaletlerd okul tatili sürüyor ve insanlar yaz tatilinden dönmediğinden, Ekim ayındaki sonbahar tatili için bile rezervasyonlar henüz ivme kazanmış değil. Almanların genelde son dakikada harekete geçtiğini de hatırlatan Schäfer, önümüzdeki kışa yönelik ilk ipuçlarının DRV'nin önümüzdeki ay sunacağı raporda yer alabileceğini belirtti.

Almanya'dan çok sayıda kişinin enerji tasarrufu için Türkiye gibi ülkeleri tercih edeceği tezine de şüpheli yaklaşılıyor. Başka bir ülkeye gidenlerin de Almanya'da kirasını ve yan giderlerini ödemeyi sürdürmesi gerekecek. Almanya'da elektrik, su, doğal gaz gibi yan giderler, bir önceki senenin tüketimi baz alınıp belirleniyor ve vatandaş onu, içinde bulunduğu sene sabit aylık aidat olarak ödemeye devam ediyor.

Almanya'da kış dönemi için sunulan ve üç hafta ve daha uzun süreli tatillere genelde sağlığı iyi ve okul çağında çocuğu olmayan emekliler ile esnek çalışabilen küçük bir kesimin ilgi gösterdiği belirtiliyor.