Libya'da UMH'dan Hafter’e "darbeci" suçlaması

Libya’nın doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran General Halife Hafter'in, 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda varılan iktidar bölüşümü anlaşmasını artık tanımadığını açıklamasına tepkiler sürüyor.

Pazartesi günü televizyonda yayınlanan konuşmasında halkın desteğine sahip olduğunu savunan Hafter, ordusunun “halkın iradesini ve verdiği görevi” kabul ettiğini söylemiş, beş yıl önce varılan anlaşmanın “ülkeyi yok ettiğini” ve artık “mazi olduğunu” ifade etmişti.

Libya’nın BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise, Hafter’i darbe yapmaya çalışmakla suçladı. Trablus merkezli UMH Salı günü, “Bu bir saçmalıktır ve uzun bir askeri darbeler serisinin son halkasıdır” açıklamasında bulundu.

Libya’yı uzun yıllar boyunca yöneten Muammer El Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya kaosa sürüklenmişti. 2015 yılının Aralık ayında Fas’ta yapılan görüşmelerde varılan anlaşma sonucunda, Trablus’ta Feyyaz Sarraç liderliğindeki UMH kurulmuştu. Tobruk merkezli Hafter güçleri ile BM’nin desteklediği, Trablus merkezli UMH, savaş yorgunu ülkede iktidar mücadelesi veriyor.

Hafter güçleri, Nisan 2019’da Trablus’u ele geçirmek için bir harekat başlatmıştı. Hafter’in Trablus harekatının yüzlerce insanın hayatına mal olduğu ve yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edilmesine yol açtığı belirtiliyor.

ABD’den ateşkes çağrısı

Hafter’in açıklaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD), taraflara diyalog ve “insani” ateşkes çağrısında bulundu.

ABD'nin Libya Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD, komutan Hafter’in Libya’nın siyasi yapısı üzerindeki değişikliklerin tek taraflı bir ilan ile dayatılabileceği varsayımını üzüntüyle karşılamıştır” denildi. Açıklamada, “Mübarek Ramazan ayı süresince sivillerin acı çekmeye devam ettiği ve COVID-19 pandemisinin giderek daha fazla insanın hayatını tehdit ettiği şu ortamda, Hafter güçlerini ölümlerin durdurulması için acilen Ulusal Mutabakat Hükümeti gibi bir tutum benimsemeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Rusya “şaşırdı”

Washington gibi Moskova da, Libya’da desteklediği taraf olan General Hafter’in açıklamaları üzerine diyalog çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Salı günü yaptığı açıklamada, “Moskova aynen daha önce olduğu gibi, Libya’da çözümün ancak tüm tarafların siyasi ve diplomatik bir uzlaşısıyla mümkün olduğu görüşündedir. Sorunu çözmenin başka bir alternatifi olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Bir Rus dışişleri temsilcisi ise, Hafter’in açıklamalarını “şaşırtıcı” bulduğunu açıkladı.

Rus devlet haber ajansı RIA’ya konuşan temsilci, Ocak ayında Berlin’de düzenlenen Libya konferansında varılan siyasi ve askeri kararların Libyalıların bizzat kendisi tarafından uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Rus dışişleri temsilcisi, “Ülkedeki siyasi sürecin devam etmesini destekliyoruz. Bu çatışmanın askeri çözümü yoktur” açıklamasında bulundu.

Ocak ayında Almanya'nın ev sahipliği yaptığı konferansın sonunda 55 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştı. Bildirgede Libyalıların öncülük edeceği bir siyasi sürecin, silahlı çatışmalara son vererek ülkede kalıcı barışı sağlayabileceği vurgulanmıştı.

Reuters,dpa/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe