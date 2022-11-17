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Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images
PolitikaYunanistan

Yunan Bakandan Libya’da diplomatik skandal

42 dakika önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Trablus havaalanında kendisini karşılamaya gelenler arasında Libyalı mevkidaşı el-Menguş’u görünce uçaktan inmeden Trablus’tan ayrıldı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Libya'nın başkenti Trablus'ta havaalanında Dışişleri Bakanı Nejla el-Menguş'un kendisini karşılamak üzere beklediğini görünce uçağından inmeden Bingazi'ye devam etmek için yeniden hareket etme talimatı verdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan el-Menguş'un diplomatik teammüller gereği iniş pistinde beklemekte olduğu belirtilerek, "Ancak şaşırtıcı ve hakaretamiz bir şekilde Yunan Bakan uçağından inmemiş ve herhangi bir açıklama olmaksızın havaalanını terk etmiştir" denildi. Libya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Yunan Bakan, Libya'nın egemenliği ve halkının beklentilerini karşılayacak ilişkiler kurma hakkı konusunda yaptığı dengesiz açıklamalar ve saldırgan tutumuna rağmen Atina'nın isteği üzerine davet edilmiştir" ifadelerine yer verilirken Dendias'ın tavrına cevaben "gerekli diplomatik önlemlerin alınacağı" belirtildi.

Libya Dışişleri Bakanı Nejla el-Menguş
Libya Dışişleri Bakanı Nejla el-MenguşFotoğraf: Sotiris Dimitropoulos/ANE/Eurokinissi/picture alliance

Yunan kaynaklar: Görüşme dayatmaya kalktılar

Yunan AMNA ajansı, Dendias'ın Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi'nin isteği üzerine "sadece kendisiyle görüşmek" koşuluyla Trablus'a gittiğini, ancak havaalanında bekleyenler arasında Dışişleri Bakanı el-Menguş'u görünce uçaktan inmeden Trablus'tan ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Ajans, Yunan diplomatik kaynakların olayı bir "diplomatik ayıp" olarak değerlendirdiklerini ve Libyalı yetkilileri Dendias'a bir görüşme dayatmaya çalışmakla suçladıklarını yazdı. Yunan diplomatik kaynaklar, Dendias'ın Bingazi’deki programının ise önceden planlandığı şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

El-Menguş Türkiye ile muhtıraya imza atmıştı

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş 3 Ekim'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmış, 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamındaki muhtıra Yunanistan, Mısır ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yoğun tepkisine yol açmıştı. Dendias, muhtıranın "bölgede istikrar ve güvenliği tehdit ettiği" açıklamasına bulunmuştu.

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi de Türkiye ile imzalanan anlaşmaya karşı çıkmış ve Abdülhamid Dibeybe liderliğindeki Trablus merkezli hükümetin meşruiyetinin bulunmadığını savunmuştu. 2020'de BM öncülüğünde yürütülen barış sürecinin bir parçası olarak kurulan hükümetin 24 Aralık 2021'de ülkeyi seçimlere götürmesi hedefleniyordu. Ancak siyasi çekişmeler ve iç karışıklıklar nedeniyle bu hedefe ulaşılamadı. Tobruk merkezli yönetim Trablus hükümetinin görev süresinin dolduğunu ve meşruiyetinin kalmadığını savunuyor. Yunanistan ve Mısır da bu argümana destek vererek Trablus hükümetinin ülkenin geleceği açısından bağlayıcılığı olacak uluslararası anlaşmalara imza atamayacağını savunuyor.

AFP,DW/BK,HT

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