Libya'da ölü sayısı 5 bin 200'ü geçti

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı, Daniel Kasırgası'nın neden olduğu sel felaketleri ve su taşkınlarında ölenlerin sayısının 5 bin 200 civarında olduğunu bildirdi.

Gün içinde Libya Acil Durum ve Kurtarma Hizmetleri tarafından, 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan Derne kentinde de yüzlerce kişi, çoğu toplu mezarlara olmak üzere, gömülerek defnedildi. Kasırganın neden olduğu aşırı yağışlar sonrası Derne yakınındaki iki barajın duvarları yıkılmış ve buradan boşalan sular sahil kentinde büyük bir yıkıma neden olmuştu. Şehirde yaklaşık 7 bin yaralı, 5 binden fazla da kayıp olduğu ifade edildi. Ülke genelindeki kayıp sayısı ise 10 bin olarak açıklandı. Libya'nın doğusundaki hükümet kurumları tarafından açıklanan bu rakamlar, bağımsız kuruluşlar tarafından teyit edilmiş değil.

Derne Kent İdaresi'nden bir yetkili ise şehirdeki durumun "felaket" olduğunu dile getirerek, söz konusu iki baraj dışında, dört önemli köprü ve iki binanın da yıkıldığını, kentin "ulusal ve uluslararası yardımlara" ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusa sahip olan sahil kenti Derne, başkent Trablus'un 900 kilometre doğusunda yer alıyor.

Erdoğan: Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin "bu zor günlerinde tüm imkanları ile kardeşlerinin yanında" olacağını dile getirdi. "Sahadan aldığımız bilgiler gerçekten çok büyük bir doğal afetin yaşandığını gösteriyor. Kayıplarla birlikte vefat sayılarının maalesef daha da artacağı anlaşılıyor" diyen Erdoğan, "AFAD Başkanlığımızı, arama kurtarma personelinden diğer ihtiyaçlara gerekli yardımları süratle ulaştırma noktasında talimatlandırdık. İlk etapta üç kargo uçağımız yardımlarla beraber Libya'ya hareket etti. Amacımız Libya'nın yaralarının bir an önce sarılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA/picture alliance

Almanya da yardım gönderiyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Libya'daki afetzedelere hızlı bir şekilde yardım ulaştırılacağını duyurdu. Federal Teknik Yardım Kurumu'nun (THW), yardımların nakli için hazırlandığını dile getiren Faeser, "Işıklandırılmış çadırlar, sahra yatakları, battaniyeler, uyku matları, uyku tulumları, jeneratörler ve hijyen malzemeleri göndereceğiz" dedi.

Libya'da geçen Pazar günü Daniel Kasırgası'nın neden olduğu, son 40 yılın en ağır yağışlarından sonra yaşanan sel ve su taşkını felaketlerinde ölenlerin sayısının, yetkililerin açıkladığından çok daha fazla olmasından endişe ediliyor. Ülke genelinde on binlerce kişinin kayıp olduğu belirtilirken Libya uluslararası topluma yardım ve destek çağrısında bulundu.

AFP,DW,KNA / ET,BK

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