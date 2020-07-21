 ″Libya Türkiye ve Rusya arasında bölünebilir″ | ALMANYA | DW | 22.07.2020

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ALMANYA

"Libya Türkiye ve Rusya arasında bölünebilir"

DW'ye konuşan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Libya’nın Türkiye ve Rusya arasında bölünme ihtimali olduğunu, bunun da Avrupa için iyi bir durum olmayacağını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer DW'nin sorularını yanıtladı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer DW'nin sorularını yanıtladı.

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DW'nin sorularını yanıtlayan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Libya krizi ve Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Libya'da varlık göstermediği için hareket alanının sınırlı olduğunu ifade eden Kramp-Karrenbauer, Libya'nın Rusya ve Türkiye arasında bölünme tehlikesi olduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer, "Libya örneği gösteriyor ki, bölgede varlık göstermiyorsanız hareket kabiliyetiniz de sınırlı kalıyor. Bu da şu an örneğini gördüğümüz gibi, ülkenin muhtemelen Türkiye ve Rusya arasında bölünmesi tehlikesini doğuruyor. Bunun Avrupa için çok tercih edilir bir durum olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu. 

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ocak ayında düzenlenen Libya zirvesine de değinen Kramp-Karrenbauer, Berlin'de başlatılan diplomatik sürecin tek diplomatik süreç olduğunu da sözlerine ekledi. Libya için somut olarak yapılması gerekenin silah sevkiyatını engellemek olduğunu vurgulayan Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın bu konuda girişimlerini artıracağını kaydetti.

"Yaptırımlar Bakanlığın gündeminde"

Öncelikle Alman ordusunun AB'nin Akdeniz'deki İrini misyonuna bir fırkateyn daha göndereceğini söyleyen Kramp-Karrenbauer, Berlin'in silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı planlanan yaptırımlar üzerinde çalıştığını da ifade etti. Kramp-Karrenbauer, "Baskıyı artırmak için kaçak silah sevkiyatı yapanların deşifre edilmesi, ayrıca yaptırımlar uygulanması Dışişleri Bakanlığının gündeminde" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sağda) ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Feyyaz Serrac -17.07.2020 - Trablus

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sağda) ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Feyyaz Serrac (solda)-17.07.2020 - Trablus

Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın bölgede askeri varlık gösterip göstermeyeceği ve bunun için yetki istenip istenmeyeceği sorusunu da "Bu tabii ki sürecin sonunda anlaşılabilecek bir durum. Pazarlığı yürütülen ateşkesin uygulamaya geçirilmesi halinde mümkün. Ben en azından Heiko Maas’ın önerisinden bunu anladım. Ancak şunu söylemek mümkün; bölgede varlık göstermeme kararı uzun bir süre önce alınmıştı. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum da bu kararın sonuçlarıdır" şeklinde yanıtladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk

Almanya Savunma Bakanı, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikte Berlin'in oynadığı role de değindi.

Almanya'nın Ankara ve Atina arasında arabuluculuk yaptığını söyleyen Kramp-Karrenbauer, "Kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde (Türkiye ile Yunanistan arasındaki) farklılıkları gidermek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın bölgede büyük saygı gördüğünü ve aktörlerin birçoğunun Berlin'in kapısını çaldığını sözlerine ekledi.

Berlin, geçen hafta Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözümü için üst düzey Türk ve Yunan yetkililer arasındaki gizli görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

DW/MK,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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