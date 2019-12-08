 Libya: Savaş şiddetlenirse Türkiye′den yardım isteyeceğiz | DÜNYA | DW | 26.12.2019

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DÜNYA

Libya: Savaş şiddetlenirse Türkiye'den yardım isteyeceğiz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, savaşın şiddetlenmesi halinde Türkiye'den askeri destek isteyebileceğini açıkladı. Rusya'dan ise "üçüncü ülkelerin müdahalesinin çözüme katkı sağlamayacağı" açıklaması geldi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Serrac ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent çevresinde çatışmalar şiddetlendiği takdirde Türkiye'den resmen askeri destek isteyebileceğini açıkladı. Trablus merkezli hükümetin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "Eğer durum gerginleşirse, Trablus ve sakinlerini savunma hakkına sahibiz" dedi. Başağa, "Bize askeri destek sağlamasının yanı sıra paralı güçleri alt etmek için Türk hükümetine resmen başvuruda bulanacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Libya'ya asker gönderilmesi konusunda açıklamalarda bulunarak, konuyla ilgili tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını söyledi. "Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclise sunacağız" diyen Erdoğan, "Ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" şeklinde konuştu.

General Halife Hafter komutasındaki Ulusal Libya Ordusu'na destek veren Rusya gibi ülkelerin Türkiye'nin bu adımına karşı çıktığını ifade eden Erdoğan, "Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu" ifadesini kullandı.

"Üçüncü ülkelerin müdahalesi katkı sağlamaz"

Erdoğan'ın sözleri sonrasında Rusya'dan da Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planlarına ilişkin bir açıklama geldi. Türkiye'nin söz konusu planlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu durumda üçüncü ülkelerin müdahalesi çözüme katkı sağlamaz" dedi. Peskov sözlerini "Ancak üçüncü ülkelerin soruna doğrudan çözüm bulma ve çatışan taraflara çözüm için yardımcı olma çabaları her zaman için memnuniyetle karşılanır" şeklinde sürdürdü.

Libya'da çifte hükümet

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda bulunuyor. Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana Trablus'ta kontrolü ele geçirmek için mücadele ediyor.

Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

DW,Reuters / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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