Libya için Türk-Rus ortak çalışma grubu

Türkiye ile Rusya arasında sürdürülen Yüksek Düzeyli İstişareler kapsamında Libya konusunda bir ortak çalışma grubu oluşturulması gündemde.

Türk ve Rus dışişleri bakanlıklarından Çarşamba günü eş zamanlı olarak yapılan ortak açıklamada, Libya konusunda bir "Ortak Çalışma Grubu"nun oluşturulmasının değerlendirildiği ve konuyla ilgili istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla 8 Ocak 2020'de İstanbul'da başlattıkları girişime atıfta bulunularak Libya'daki krizin askeri bir çözümünün bulunmadığı yinelendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Türkiye ve Rusya'nın Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönündeki kararlılıklarına bir kez daha vurgu yapılan açıklamada, "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi, Ocak ayında düzenlenen Berlin Konferansı sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyaloğun ilerletilmesinin sağlanması" kararı alındığı bildirildi.

Trump'tan BAE'ye "gerilimi düşürme" mesajı

Diğer yandan Mısır'da Temsilciler Meclisi'nin Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'ye Libya'ya asker gönderme yetkisi tanıyan tezkereyi kabul etmesinin ardından tansiyonu düşürme çabaları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede "Libya'da yabancı güçlerin geri çekilmesi yoluyla gerilimin düşürülmesinin önemi" gibi bölgesel güvenlik konularının gündeme geldiği kaydedildi.

BAE, Mısır ile birlikte Libya'daki Halife Hafter güçlerine en büyük desteği veren ülkelerden biri.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün Atina'da yaptığı açıklamada Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planlarını eleştirerek

"Askeri müdahale kararlarını hoş karşılamıyoruz. Tam tersine bu tür planların gerilimin yükselmesine katkı sağlama tehlikesi hep vardır" ifadelerini kullanmıştı.

dpa/BK,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe