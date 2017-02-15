Liberaller Yeşiller ile "ön sondaj" görüşmelerine başlayacak

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 1,6'lık farkla Hristiyan Birlik'i geride bırakarak seçimi kazandı. İki taraf da hükümeti kurmaya talip, ancak büyük partilerin oy oranlarının düşük kalması, geleneksel koalisyon ortaklıklarını imkansız kılıyor.

Seçimlerde oylarını bir önceki seçimlere göre artıran Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller partisi muhtemel koalisyon senaryolarında kilit partiler haline geldi.

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner parti yönetimi ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada Yeşiller partisi ile muhtemel bir hükümette beraber yer almak konusunda "ön sondaj" çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Görüşmelerde "ortak ilerici bir zemin" bulunup bulunamayacağına bakacaklarını kaydeden Lindner, başka detay vermezken görüşmelerin yakın zamanda başlayacağını belirtmekle yetindi.

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing ile beraber görüşmeleri yürüteceklerini açıklayan Lindner, ancak ondan sonra SPD ve Birlik partilerinden görüşme teklifi "gelmesi halinde" değerlendireceklerini kaydetti.

Önce Yeşiller-FDP kendi arasında görüşecek

Yeşiller ile FDP arasında "büyük içerik farkları" olduğunu belirterek, önce iki partinin birbiriyle görüşmesinin "daha mantıklı" olacağını söyleyen Lindner, diğer taraftan Yeşiller ve FDP'nin büyük koalisyonun statükosuna en fazla karşı çıkan partiler olduğunun da altını çizdi. Lindner planlanan görüşmelerle ilgili detay vermek istemedi.

Yeşiller partisi eş başkanı Robert Habeck ile "henüz görüşmelerin tabiatı ile ilgili olarak verilecek mesaj hakkında" konuşmadıklarını belirten Lindner iki parti arasında kurmaya çalıştıkları güven ortamına zarar vermek istemediğini kaydetti.

Liberallerin uzlaşmaya istekli olduğunu ancak "bazı temel kanılara" da sahip olduklarını söyleyen Lindner buna örnek olarak internet devleri hariç şirketler için vergilerin yükseltilmemesini gösterdi.

FDP seçimlerde yüzde 11,5 oranında oy alarak bir önceki seçimlere kıyasla oy oranını arttırdı. 2017 yılında yapılan bir önceki seçimlerde FDP yüzde 10,7 oranında oy almıştı. Yeşiller ise seçimlerde oyların yüzde 14,8'ini almayı başararak ülkedeki üçüncü büyük siyasi güç konumuna yükseldi. Oy oranı beklentilerle karşılaştırıldığında düşük kalsa da parti, tarihinin en iyi seçim sonucunu almış oldu.

AFP / SSB, BÖ

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