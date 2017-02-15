Leverkusen'daki kimya tesisinde şiddetli patlama

Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir kimya tesisinin atık yakma merkezinde meydana gelen şiddetli patlamada, en az iki kişi hayatını kaybetti. Tesiste çalışan çok sayıda çalışanın ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Kimya tesisini işleten Currenta şirketinin yöneticisi Lars Friedrich, "Kayıpları arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ancak onları canlı olarak bulma ümidi de ne yazık ki azalıyor" açıklamasında bulundu.

Şirket kayıp kişi sayısının beş olduğunu duyurdu. Currenta'nın yanı sıra polis de patlama sonucu yaralananların sayısını 31 olarak açıkladı. Yaralılardan beşinin durumun ağır olduğu bildirildi. Currenta tarafından daha önce yapılan açıklamada, yaralı sayısı 16 olarak belirtilmişti.

Öğle saatlerinde ise bir kişinin öldüğü bildirilmiş, şirketin yöneticisi şirket yöneticisi Friedrich, sosyal medya hesabından "Çalışma arkadaşlarımızdan birinin trajik ölümüyle derinden sarsıldık" paylaşımında bulunmuştu.

Leverkusen'ın Bürrig semtindeki kimya tesisinin atık merkezinde yerel saatle 09.40'ta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın öğle saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

40 kilometre mesafede bile etkili oldu

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 10 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinden bile hissedilen şiddetli patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Patlamanın yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Hespertal'daki sismograflar tarafından da kaydedildiği belirtildi.

Patlamanın ardından havaya yükselen siyah duman ise endişeye yol açtı. Polis patlamanın olduğu bölgeyi acil durum araçları ile kapatırken, patlama ve yangın sonucu yayılan duman nedeniyle NINA adlı akıllı telefon uygulamasıyla vatandaşlara "aşırı tehlike" uyarısı yapıldı. Bölge sakinlerinden önlem olarak evlerini terk etmemeleri, pencere ve kapılarını kapalı tutmaları, acil durum numaralarını olabildiğince meşgul etmemeleri istendi. Leverkusen'in birçok bölgesi için öğleden sonra uyarı kaldırıldı.

Patlama sonrasında çıkan dumanın zehirli gaz içerip içermediği henüz bilinmezken, analizlerin devam ettiği belirtildi. Leverkusen Belediyesi ise yapılan ölçümlere göre dumanın "yeşil seviyede" olduğunu duyurdu.

AFP,dpa/JD, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe