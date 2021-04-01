 Le Pen′den cumhurbaşkanlığı seçimleri için taktiksel adım | AVRUPA | DW | 01.04.2021

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AVRUPA

Le Pen'den cumhurbaşkanlığı seçimleri için taktiksel adım

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen, önümüzdeki yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde parti genel başkanlığını bırakma kararı aldı.

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Marine Le Pen, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha geniş kitlelerin desteğini alabilmek amacıyla, bu yıl içinde partisinin genel başkanlığını bırakacağını açıkladı. Aylık L'Incorrect dergisine konuşan Le Pen, seçim kampanyası sürecinde sadece partisini temsil eden bir aday değil, çok daha geniş kitleleri kucaklamak isteyen bir politikacı sinyali vermek amacıyla bu adımı atmak istediğine işaret etti. Marine Le Pen, şubat ayında verdiği bir söyleşide de bütün Fransızların adayı olma isteğini dile getirmişti.

Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Örgütü Başkanı olan ve adı Le Pen'in halefi olarak geçen Jordan Bardella da, liderleri Le Pen'in büyük ihtimalle sonbahara girerken genel başkanlığı bırakacağını dile getirdi.

Anketlerde şansı yüksek görünüyor

Marine Le Pen, 2022 ilhbaharında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şansının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtiyor. BFM-TV'nin son yaptırdığı ankete göre de Fransızların neredeyse yarısı 52 yaşındaki Le Pen'in, şu an görevde olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeneceğini düşünüyor.

Pandeminin de olumsuz etkilediği Farnsa'da Le Pen, neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Macron'u ya koronavirüs ile mücadele ya da mülteci politikası ile alakalı olarak sert bir üslupla eleştiriyor.

"Fransızlar uyanın" sloganıyla mültecilerin gelişini durdurmaya yönelik kampanya yürüten Le Pen, buna paralel olarak ulusal çıkarları kollayan bir ekonomi politikası talep ediyor. Mayıs 2017'de düzenlenen son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen, Macron ile ikinci tura kalmış ve ikinci tur seçimlerinde büyük bir farkla yenilmişti.

 

AFP / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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