 Lazkiye′de patlama | DÜNYA | DW | 22.01.2019

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DÜNYA

Lazkiye'de patlama

Suriye'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir araç patladı. Resmi kaynaklara göre patlamada aracın sürücüsü ölürken en az dört kişi yaralandı.

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Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye kentinin El Hamam Meydanı'nda bomba yüklü bir araç infilak etti. Devlet televizyonunun bildirdiğine göre patlamada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, bomba yüklü Suzuki marka minibüsün patlaması sonucu dört kişinin de yaralandığını bildirdi. Ajansın yetkililere dayandırdığı haberine göre aynı noktada bir bulunan bir başka patlayıcı yüklü düzenek aracın patlaması öncesinde etkisiz hale getirildi.

Devlete ait El İhbariye televizyonunda yayınlanan görüntülerde patlamanın meydana geldiği noktada enkaza dönmüş araç ve etrafına toplanmış insanlar yer aldı.

Suriye'de Mart 2011'den beri devam eden isyan ve iç savaş boyunca Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin kontrolünde kalan Lazkiye'de yaşanan bu patlama, Şam'da iki gün önceki benzer patlamanın üzerine gerçekleşti.
Şam yönetimine destek veren Rusya'nın da kentte hava üssü bulunuyor.

DW,AP,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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