Laschet'ten selzedelere yardım sözü

Almanya'nın batısındaki birçok kenti etkileyen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiği bildirildi. Ancak kayıp yüzlerce kişiye hâlen ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Polisin verdiği bilgilere göre, sadece Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. Koblenz Polisi, ölü sayısının daha da artmasının beklendiğini açıkladı. Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde ise 43 kişinin sellerde hayatını kaybettiği bildirildi. Şu ana kadar 618 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediliyor. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığının verdiği bilgilere göre, itfaiye ve yardım örgütlerine bağlı toplam 22 bin kişi arama-kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Ayrıca 700 KRV polis teşkilatı görevlisine, federal polis teşkilatına bağlı Hessen, Aşağı Saksonya ve Hamburg'dan polislerin de destek olduğu bildirildi.

Steinmeier ve Laschet afet bölgesinde

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Rehinland-Pfalz ile birlikte afetten en fazla etkilenen eyalet olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın başbakanı Armin Laschet bugün sel nedeniyle birçok evin yıkıldığı Erfstadt kasabasını ziyaret etti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Köln'ün güneyinde yer alan bu kasabada yaptığı konuşmada kurtarma ve yardım görevlilerine "tüm Almanlar adına" teşekkür etti ve birçok görevlinin "tükenme sınırının eşiğine hatta onun da ötesine kadar çalıştığını" söyledi. Almanya'yı birlik olmaya çağıran Steinmeier, "Zarar çok büyük, yeniden yapılandırma çalışmaları sürecek ve destek çalışmaları da devam etmeli" dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ise konuşmasında selzedelere yardım sözü verdi. Meydana gelen sel felaketini "yüzyılın felaketi" olarak nitelendiren Laschet, afet bölgelerine yardım etmenin "ulusal bir görev" olduğunu söyledi. Selzedelere "bürokratik olmayan şekilde para yardımı" yapılacağını açıklayan Laschet, sonrasında ise selden etkilenen bölgelerin yeniden yapılandırılmasının desteklenmesi için yapısal yardım yapmanın zorunlu olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Eylül ayındaki genel seçimlerde başbakan adayı olan Laschet, "Bölgelerin yeniden yapılandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

ABD'deki Başbakan Merkel'in de Almanya'ya döndükten sonra, pazar günü Rheinland-Pfalz eyaletini ziyaret etmesi bekleniyor. Merkel, cuma günü Laschet ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde selden etkilenenlere destek sözü vermişti.

Reuters,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe