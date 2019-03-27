 Lüksemburg′da kasırga | AVRUPA | DW | 10.08.2019

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AVRUPA

Lüksemburg'da kasırga

Lüksemburg'un güneybatısında etkili olan kasırgada en az 19 kişi yaralandı. Kasırgada yaklaşık yüz ev kullanılamaz hale geldi.

Luxemburg, Petange: Tornado richtet Zerstörung an (Reuters/P. Bourgeois)

Lüksemburg'un güneybatısını etkisi altına alan kasırgada en az 19 kişi yaralandı.  Cuma gecesi etkili olan kasırgada yaklaşık yüz ev kullanılamayacak hale geldi. Kasırgada Petingen ve Kaerjeng'de yaklaşık 180 bina hasar gördü.

Yaralılardan birinin şok ve kalp krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu, vücudunda birçok kırık olan bir diğerinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Lüksemburg Çalışma Bakanı Dan Kersch, Cumartesi günü yaptığı açıklamada hasarın çok büyük olduğun ancak henüz toplam hasarı hesaplamanın henüz mümkün olmadığını kaydetti.

Kasırganın neden olduğu hasarı gidermek için çalışmaların günler süreceği belirtildi.

İlkyardım ve kurtarma ekipleri sözcüsü, şiddetli rüzgarın Cumartesi günü boyunca devam etmesinin beklendiğini hatırlattı ve binalardan kopan parçaların rüzgarla etrafa savrulabileceği ve yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyardı.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, kasırganın ardından tatilini yarıda kesti. Lüksemburg Büyük Dükü Henri'nin de Cumartesi öğleden sonra olay mahalline geleceği kaydedildi.

dpa/BW,BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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