Lübnan'dan İsrail'e "egemenlik" uyarısı

İsrail'in Gazze savaşını Lübnan'a yayma planı bölgede savaşın yayılması endişesini artırdı. Lübnan hükümeti İsrail'i egemenlik ve güvenlik ihlaliyle suçlayarak BM'ye şikayet etti.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları ve telsizlerinin infilak etmesiyle 37 kişinin öldüğü saldırıların ardından İsrail dün gece de Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün "savaşa hazırız" mesajı verdiği konuşma sırasında İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirerek gövde gösterisi yapmıştı. İsrail Hava Kuvvetleri gece saatlerinde de 7 Ekim'de Gazze savaşının başlamasının ardından gerçekleştirilen en ağır hava saldırılarıyla Lübnan'ın güneyindeki hedefleri bombaladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkenin güneyinde en az 52 saldırı gerçekleştirdiğini bildirirken Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askerî tesislere 17 saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Lübnan'ın güneyine saldırıların yoğunlaşması, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze savaşında yeni bir aşamaya geçildiğini ve savaşın kuzeye genişletileceğini açıklamasının ardından geldi.

Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerinde, İsrail saldırısı sonrasında dumanların yükseldiği görüldü Fotoğraf: AFP/Getty Images

Gözler BMGK toplantısı ve ABD'nin oyunda

Savaşın Lübnan'a sıçraması endişeleri artarken konu bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündeminde olacak. Lübnan Başbakanı Necib Mikati BMGK'ya "İsrail saldırganlığı ve teknolojik savaşının durdurulması için kararlı duruş sergilemesi" çağrısı yaptı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib de İsrail'in eylemlerini "ülkesinin egemenlik ve güvenliğine yönelik apaçık bir saldırı" olarak nitelendirerek İsrail'in saldırılarının "savaşın yayılmasına işaret eden tehlikeli bir gelişme olduğunu" söyledi.

BMGK toplantısı öncesinde konuşan Buhabib, "İsrail'in savaş suçuna eşdeğer siber-terörist saldırganlığına karşı" BM'ye şikayette bulunduklarını bildirdi. Lübnan'ın BM temsilciliği dün BMGK'ya ilettiği mektupta, ülkede çağrı cihazları ve telsiz gibi elektronik cihazların infilak etmesiyle yaşanan saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarak, cihazlara patlayıcıların Lübnan 'a varmadan önce yerleştirildiğini kaydetmişti. Mektupta, "Soruşturmalar, hedef alınan cihazlara, Lübnan'a varışları öncesinde profesyonelce tuzak bomba yerleştirildiğini ve bombaların cihazlara e-posta gönderilmesi suretiyle patlatıldığını göstermiştir" denildi.

ABD'den itidal çağrısı

BMGK'da veto yetkisine sahip beş ülkeden biri olan ABD, İsrail'e karşı kınama içerikli kararların Konsey'den geçmesini engellemesiyle biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da tırmanan gerilimle ilgili taraflara itidal çağrısı yapmakla yetindi. Gazze savaşında arabuluculuk çabalarına dahil olan Blinken, "Herhangi bir tarafın Gazze'de ateşkes hedefini tehlikeye atacak tırmandırıcı eylemlere girişmesini görmek istemiyoruz" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre de Başkan Joe Biden'ın İsrail ile Hizbullah arasında diplomatik bir çözümün "erişilebilir" olduğuna halen inandığını söyledi.

AFP/BK,JD

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