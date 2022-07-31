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Lübnanlı yetkililer tarafından gözaltına alınan Laodicea gemisi - (29.07.2022)
Fotoğraf: picture alliance/AP
PolitikaLübnan

Şüpheli gemi Lübnan'da durduruldu

10 dakika önce

Lübnan, Ukrayna tahılı taşıyan Suriye bandıralı gemiyi durdurdu. Bir Türk vatandaşına ait olduğu iddia edilen gemideki tahılın Rusya'nın işgali altında bölgeden çıkış yaptığı öne sürülüyor.

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Ukrayna tahılı taşıyan Suriye bandıralı bir geminin Cumartesi günü Lübnan'da tutulduğu açıklandı. Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan başvuru üzerine Lübnan emniyet güçlerinin Laodicea adlı gemiyi limanda tuttuğu bildirilirken; Lübnan Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, emrin başsavcı Hasan Kueydat tarafından verildiğini kaydetti. Buna göre soruşturma devam ettiği sürece, bir Türk vatandaşına ait olduğu belirtilen ve Rusya işgali altındaki bölgeden yola çıktığı öne sürülen, Ukrayna tahılı ve unu yüklü gemi gözaltında olacak. 

Rusya'nın çaldığı Ukrayna tahılı mı?

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostaş, söz konusu geminin Rusya işgali altındaki Ukrayna topraklarından çalınan Ukrayna tahılı ile yüklü olduğunu savunuyor. Ostaş'ın Perşembe günü Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'a konuyla ilgili bilgi verdiği ve geminin yasa dışı şekilde Ukrayna tahılı taşıdığı bilgisini ilettiği haber verildi. Bunun üzerine Ukrayna makamlarının desteği ile Lübnan emniyet birimlerinin konuyla ilgili soruşturmayı yürütmesi kararı alındığı belirtiliyor.     

Gemi Laodicea Türk vatandaşına ait iddiası

Rusya'nın işgal ettiği Ukkrayna topraklarından yola çıktığı ve yasa dışı biçimde Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen geminin bir Türk vatandaşına ait olduğu belirtiliyor.

Gemide yüklü olan tahılın ise bir Suriyeli iş insanına ait olduğu kaydediliyor. Söz konusu gemideki yükün bir kısmının Lübnan'da boşaltılacağı, geri kalanının ise Suriye'ye götürülmesinin planlandığı da verilen bilgiler arasında. Lübnan Dışişleri Bakanlığı geminin arpa ve un yüklü olduğunu açıkladı. 

Lübnan Gümrüğü'nden bir memurun AFP haber ajansına yaptığı açıklamaya göre de gemiye ait belgelerde bir sorun tespit edilmedi. Ayrıca gemideki arpa ve unun çalıntı Ukrayna mahsulü olduğuna dair de kanıt bulunmadığı belirtiliyor ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamına girmiş olması durumunda Türk makamlarının gemiye el koyacağını kaydediyor. Ekonomik ve siyasi açıdan son yıllarda epey çalkalanma yaşayan Lübnan'da, özellikle Ukrayna savaşının başlamasıyla görülen tahıl darboğazı ve artan fiyatlar nedeniyle ekmek sıkıntısı çekiliyor.

Laodicea adlı geminin Lübnan'a ulaşması üzerine iki gün önce yerel medyada geminin çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığına ve Kırım'dan yola çıktığına dair haberler yayınlanmış ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamına girdiği iddia edilmişti.

Ukrayna tahılını ihraç edemiyor

Ukrayna Rusya'yı işgal ettiği bölgelerdeki Ukrayna tahılını ve tarım ürünlerini çalmakla suçluyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya'nın Karadeniz'den çıkışına izin vermediği Ukrayna tahılının yeniden ihraç edilmesi için de uzlaşma sağlandı ve İstanbul'da bu amaçla çalışacak bir koordinasyon merkezinin açılışı geçen hafta yapıldı.

Dünyanın önde gelen tahıl ihracatçılarından Ukrayna, Rusya'nın açtığı savaş sonrasında gemilerini limanlarından çıkaramıyor. Rusya'nın deniz yolunu bloke etmesi ve limanlarına olası saldırıları engellemek amaçlı Ukrayna'nın kendisinin döşediği deniz mayınları tahılın Ukrayna limanlarından çıkışını ve Karadeniz'i aşarak ihtiyaç sahibi ülkelere aktarılmasını engelliyor.

 

AFP / ETO,ET

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